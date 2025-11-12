El respecte a la diversitat, protagonista de la Mostra de Cinema Espiritual de Catalunya
Girona acollirà del 15 al 30 de novembre una nova edició amb films que conviden a mirar el món amb una mirada més espiritual i inclusiva
La 22a Mostra de Cinema Espiritual torna a les comarques gironines, del 15 al 30 de novembre, per convidar l’espectador a reflexionar sobre la condició humana i el respecte a la diversitat. Les pel·lícules seleccionades, com The Miracle Club, Conclave, Los destellos o Com fer-se milionari abans que mori l’àvia, conviden a mirar el món amb nous ulls. Són relats que travessen fronteres i creences per recordar-nos la fragilitat i la grandesa de l’experiència humana, i la necessitat de reconèixer-nos en l’altre.
Amb el lema “Tots diferents, tots iguals”, el certamen reivindica la igualtat essencial entre les persones i el valor de les diferències com enriquiment col·lectiu. A sales com el Caixaforum de Girona o altres equipaments del territori com el Casino Llagosterenc de Llagostera o l’Espai Cràter d’Olot, la mostra proposa un recorregut per pel·lícules d’arreu del món que conviden a reflexionar sobre l’amor, l’amistat, la justícia i la redempció.
Des de la seva fundació l’any 2004, la Mostra de Cinema Espiritual de Catalunya, impulsada per la Direcció General d’Afers Religiosos de la Generalitat, s’ha consolidat com un espai únic de diàleg entre cultures i creences a través del setè art. Pel que fa al preu, algunes projeccions del certamen són gratuïtes i d’altres requereixen comprar entrada.
Històries que fan pensar
Entre els títols més esperats, The Miracle Club (Thaddeus O’Sullivan, 2023) proposa un viatge ple d’humor i emoció, on quatre amigues emprenen un pelegrinatge a la ciutat sagrada de Lourdes per escapar de la vida domèstica de la Irlanda de 1960. A Los destellos (Pilar Palomero, 2024) la vida de la Isabel fa un gir inesperat quan la seva filla li demana que visiti el seu pare, que està malalt. Després de quinze anys allunyada del seu exmarit, la Isabel es veu obligada a retrobar-se amb el passat.
Conclave (Edward Berger, 2024) explica com després de la mort sobtada del Papa, el cardenal Lawrence és l’encarregat de dirigir el conclave per escollir el seu successor i els secrets i intrigues surten a la llum. The Holdovers. Els que es queden (Alexander Payne, 2023) ens trasllada a la Nova Anglaterra de 1970. Durant les vacances de Nadal, un professor malhumorat d’un col·legi d’elit es veu obligat a cuidar un grup d’alumnes que no tenen on anar. La convivència inesperada amb un estudiant rebel i una cuinera en dol es convertirà en una experiència transformadora per a tots tres.
Jo, capità (Matteo Garrone, 2023) narra la història èpica de dos cosins, Seydou i Moussa, dos joves musulmans profundament creients que abandonen Dakar per emprendre un viatge perillós pel desert, cap al mar, rumb a Europa.
Cinema asiàtic
La mirada asiàtica arriba amb Lahn Mah. Com fer-se milionari abans que mori l’àvia (Pat Boonnitipat, 2024). Es tracta d’una comèdia tailandesa en la qual un jove streamer obsessionat amb la fama i els diners veu en la malaltia de la seva àvia l’oportunitat perfecta per assegurar-se una herència. El seu pla s’ensorra i la dona li donarà la lliçó més valuosa de la seva vida.
La mostra també projectarà el film Konnichiwa Kaasan. Una mare de Tòquio (Yôji Yamada, 2023). La cinta s’endinsa en la relació entre un fill allunyat i la seva mare. Akio Kanzaki, cap de recursos humans d'una empresa, es troba al límit de la seva resistència. La pressió de la feina i la ruptura imminent amb la seva dona el porten a visitar la seva mare.
Paral·lelament, la Mostra de Cinema Espiritual de Catalunya tindrà programació virtual amb 26 títols que hi aporta FilminCat i activitats educatives en centres penitenciaris i de justícia juvenil.
Espais de les projeccions
El certamen es podrà veure en diferents espais culturals repartits pel territori. A Blanes, les projeccions tindran lloc a la Sala d’Actes del Centre Catòlic; a Figueres es faran a la Sala Toni Montal de La Cate; a Girona, en el CaixaForum; a la Vall d’en Bas les sessions es podran veure a Can Trona, Centre de Cultura i Natura; a Llagostera, al Casino Llagosterenc; a Olot, a l’Espai Cràter; a El Teler de Salt, a Salt; a la Casa Irla de Sant Feliu de Guíxols; i el Palau de l’Abadia de Sant Joan de les Abadesses, al Ripollès, completarà el recorregut gironí de la mostra.
