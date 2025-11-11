Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Successos

Operació policial dels Mossos a les comarques gironines contra una trama d'estafes immobiliàries

Es preveuen diverses detencions a la província i es fan entrades i escorcolls a Manresa, Rubí i Sevilla

Els Mossos detenen una persona a Rubí.

Els Mossos detenen una persona a Rubí. / Pol Solà

Eva Batlle

Girona

Els Mossos d'Esquadra han desplegat aquest matí un dispositiu policial en diversos punts de les comarques gironines en el marc d’una investigació contra una xarxa que presumptament cometia estafes immobiliàries.

L’operatiu, que s’ha iniciat a primera hora, s’emmarca dins d’una actuació més àmplia que s’estén per diferents punts de Catalunya. La investigació està dirigida per la Divisió d’Investigació Criminal (DIC) dels Mossos de Girona i se centra en una trama d’estafes immobiliàries de caràcter físic —no en línia— amb un volum important d’afectats.

Una parella d'agents dels Mossos desplaçats en l'operació contra la trama immobilària.

Una parella d'agents dels Mossos desplaçats en l'operació contra la trama immobilària. / Mossos d'Esquadra

A les comarques gironines s’hi preveuen diverses detencions, però no es faran entrades ni escorcolls. Aquests registres s’estan duent a terme a Manresa, Rubí i Sevilla, on també s’hi ha desplaçat un equip d’investigadors dels Mossos.

A banda dels agents de la Divisió d’Investigació Criminal de Girona, en aquest dispositiu també hi participen efectius de les ARRO i de les unitats de la DIC Metropolitana Nord i Central. El cas es troba sota secret de sumari.

