VÍDEO | Apallissen un home a Blanes després que gairebé l'atropellessin i ell els ho recriminés
L'home va ingressar al Trueta arran de les lesions
Blanes va viure aquest dissabte a la tarda un episodi violent que ha deixat un home amb lesions importants. Un grup de 10 homes va apallissar la víctima al passeig Cortils i Vieta després que gairebé l’atropellessin.
Els fets van començar pels volts de les sis quan dos vehicles circulaven a gran velocitat a tocar del passeig marítim. Un vianant va travessar un pas de vianants i els conductors van haver de frenar de cop. La víctima els va recriminar la maniobra i, en sentir-se amenaçat, va colpejar lleument un dels cotxes.
La reacció dels ocupants dels vehicles va ser immediata. Tots van baixar dels cotxes i van començar a encarar i colpejar el vianant fins a deixar-lo ferit.
Un policia nacional fora de servei que passava per la zona va intentar intervenir i mediar, identificant-se, però els agressors també es van girar contra ell. Al mateix temps, agents de la Policia Local, que es trobaven a prop, es van desplaçar ràpidament al lloc dels fets. L’atenció a la víctima es va traslladar finalment al passeig de Dintre, tot i que l’agressió havia començat al passeig Cortils i Vieta, confirmen fonts policials.
10 presumptes agressors
La Policia Local va identificar els 10 presumptes agressors, veïns de Lloret de Mar i Girona. El Servei d’Emergències Mèdiques (SEM) va traslladar el ferit a l’hospital Josep Trueta de Girona, on va ingressar. Aquest dilluns ha estat donat d'alta del centre sanitari, confirmen fonts hospitalàries.
Els Mossos d’Esquadra de la comissaria de Blanes s’han fet càrrec de la investigació. De moment, no hi ha detencions, segons el cos policial.
