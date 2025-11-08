Renovables
Neix l'associació Defensem l'Empordanet per oposar-se a un parc eòlic davant del Montgrí
Una empresa alemanya vol instal·lar 4 molins de 200 metres que, segons els veïns, tindrien un "fort impacte ambiental"
A l'Empordà, diversos ajuntaments i veïns de la zona han creat l'Associació Defensem l'Empordanet per oposar-se a la construcció d'un parc eòlic projectat davant de la muntanya del Montgrí. La iniciativa, impulsada per una empresa alemanya, preveu la instal·lació de quatre aerogeneradors d'uns 200 metres d'altura. Segons la plataforma, el projecte tindria un fort impacte ambiental sobre les aus, el sòl, l'agricultura i els aqüífers. També destaquen l'impacte paisatgístic del projecte i asseguren que serà "una agressió visual i identitària que alteraria l'harmonia del territori". Segons la plataforma, afectaria vuit pobles de la zona: Verges, Ullà, Bellcaire, Tor, Albons, Marenyà, Canet de la Tallada i la Tallada d'Empordà.
El projecte del parc eòlic "Pla de la Tallada d'Empordà", impulsat per l'empresa Eòlica Alta Anoia, SL, del grup RWE Renewables Iberia, ha despertat oposició al territori. Com a resposta, s'ha creat la plataforma 'Defensem l'Empordanet: diguem NO al parc eòlic', que ja aplega més de 300 membres entre veïns i administracions locals.
La iniciativa preveu la instal·lació de quatre aerogeneradors de 200 metres d'altura i una potència de 5 MW cada un, així com la construcció d'una línia elèctrica soterrada de 25 kV. El projecte, que es troba actualment en fase d'exposició pública, s'ubicaria entre Verges, la Tallada i Bellcaire d'Empordà.
Segons la plataforma, tot i que els promotors defensen que el projecte representa una aposta per la descarbonització i la sostenibilitat energètica, institucions locals i veïns alerten d'un possible impacte negatiu sobre el medi ambient, el paisatge, la salut i l'economia. També posen en dubte que, a la zona, bufi prou el vent per garantir una producció energètica òptima.
En aquest sentit, la plataforma assenyala que el projecte comportaria diversos impactes ambientals. Entre d'altres, alerten que la contaminació lumínica podria afectar els cicles naturals de la fauna nocturna i la qualitat del cel, i que el parc alteraria espècies i rutes migratòries, com la de l'àguila cuabarrada, catalogada com a vulnerable.
També remarquen que la construcció dels camins d'accés i els fonaments modificaria els ecosistemes locals, provocant "erosió i pèrdua de sòl agrícola". L'àrea afectada, argumenten, forma part d'una zona "de regadiu d'alt interès agrícola", vinculada al projecte de modernització de la Comunitat de Regants de la Presa de Colomers. Segons la plataforma, la presència dels aerogeneradors podria interferir en les infraestructures de regadiu i reduir la productivitat dels conreus, "contravenint els objectius de modernització i sostenibilitat".
Els opositors també apel·len a l'impacte paisatgístic i patrimonial. Consideren que els aerogeneradors, visibles a desenes de quilòmetres, trencarien la plana de l'Empordanet i suposarien "una agressió visual i identitària que alteraria l'harmonia del territori". Segons el comunicat, aquest canvi podria afectar negativament el turisme rural, el patrimoni històric i la qualitat de vida dels residents.
Posició dels Ajuntaments
Els consistoris de Verges, Garrigoles, Bellcaire d'Empordà, Albons i Ventalló treballen en una moció conjunta de rebuig, argumentant que el projecte és incompatible amb el caràcter agrícola i turístic del territori. Per la seva banda, l'Ajuntament de la Tallada d'Empordà, ha decidit convocar una consulta popular abans de definir la seva posició inicial.
La plataforma 'Defensem l'Empordanet' té l'objectiu de coordinar al·legacions individuals i col·lectives, informar la població sobre els impactes reals del projecte i impulsar accions de sensibilització per donar a conèixer les seves conseqüències. A més, la plataforma treballa de manera conjunta amb ajuntaments i altres entitats locals per defensar el territori i promoure alternatives renovables de proximitat que siguin més respectuoses amb l'entorn.
- Aquests són els 5 plans que no et pots perdre aquest cap de setmana del 8 i 9 de novembre a l'Alt Empordà
- Un acord de darrera hora entre Junts i ERC amplia el suport majoritari al pressupost de Figueres per al 2026
- Javi Martín serà el candidat del PSC a l'alcaldia de Figueres
- Tallen diverses carreteres de l'Alt Empordà per acumulació d'aigua i la forta pluja
- Gael Rodríguez i Jordi Masquef debaten sobre 'recuperar el prestigi' de Portbou i Figueres
- Les famílies dels alumnes de l'escola de Palau de Santa Eulàlia denuncien el tancament 'injustificat' del centre
- El celler Masia Serra de Cantallops anuncia la seva sortida de la DO Empordà
- Les imatges del Fòrum empresarial Peralada 2025