Gran Recapte
Comença el Gran Recapte: el clam per omplir el rebost a les persones vulnerables
A les comarques gironines hi participen 400 voluntaris i 350 establiments
Tot i que el Banc dels Aliments de Girona va ser el cinquè de l'Estat que més quilos va aconseguir recollir en la campanya de l’any passat (159.920), la recaptació ha patit una davallada sense precedents des del 2020
Meritxell Comas
Després de dues primeres hores "difícils" perquè els "no m'interessa" (o directament els girs de cap) eren més que els "sí, vull col·laborar", el Gran Recapte s'ha començat a animar. A primera hora del matí, 400 voluntaris repartits per 350 establiments del llarg i ample de les comarques gironines han esmolat el seu millor somriure amb un objectiu: "donar-ho tot" per recollir el màxim de quilos per alimentar les persones en situació de vulnerabilitat (l'any passat el Banc dels Aliments de Girona va arribar a 28.817 persones).
El context, però, no és bo. I és que tot i que el Banc dels Aliments de Girona va ser el cinquè (dels 54 bancs que hi ha en el conjunt de l’Estat) que més quilos va aconseguir recollir en la campanya del Gran Recapte de l’any passat (159.920), la recaptació ha patit una davallada sense precedents des del 2020. L'edició de la pandèmia va registrar un màxim històric de recaptació (575.344 quilos), però des d'aleshores la xifra no ha parat de caure (l'any 2021 es van recollir 324.137 quilos d'aliments; el 2022 ja van ser 257.841 quilos; i el 2023 la recaptació va caure fins als 195.192 quilos). Enguany, l'objectiu és igualar els 159.920 quilos recollits l'any passat.
De fet, els voluntaris coincideixen que cada vegada "costa més": "La gent et diu que tenen pressa i que tornaran a la tarda, tothom és lliure de col·laborar o no, només faltaria, però la sensació és que estan cansats que constantment els demanin diners per tantes causes".
