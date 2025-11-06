VÍDEO: Sílvia, la malalt terminal que poc abans de morir reivindicava una vida plena fins al final
La unitat de Cures Pal·liatives de l'Hospital Santa Caterina atén els pacients que es troben en una fase avançada i progressiva d’un procés de malaltia que necessita tractaments i atenció molt especialitzada. El pacient de l’atenció pal·liativa es caracteritza per patir una malaltia complexa, amb unes possibilitats de resposta als tractaments específics molt limitada, i amb la presència de símptomes múltiples i variables, que provoquen un impacte sobre el malalt i la família importants. En aquesta situació els objectius de la unitat estan centrats en la millora de la qualitat de vida, la promoció de l’autonomia i l’adaptació emocional a la situació. Més informació