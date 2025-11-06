Maltractaments
Les famílies de l'escola d'educació especial de Blanes acusada de maltractaments reclamen càmeres de videovigilància a les zones comunes
L'AFA també exigeix a la direcció del CEE Ventijol que els informi "detalladament" dels protocols de contenció que utilitzen i dels criteris amb què s’apliquen
Meritxell Comas
L’AFA de l'escola d'educació especial Ventijol de Blanes exigeix a la direcció del centre que instal·li càmeres de videovigilància a les zones comunes, així com també que els informi "detalladament" dels protocols de contenció que utilitzen i dels criteris amb què s’apliquen i més transparència en la investigació. Així ho han fet saber les famílies a través d'un comunicat difós aquest dijous al matí, després de reunir-se aquest dimecres amb la direcció del centre.
Davant la gravetat dels fets presumptament produïts, les famílies lamenten "l'opacitat" amb la que van actuar "inicialment" tant la direcció del centre com el Departament d’Educació, a partir d'on ningú els va avisar que s'havia obert una investigació per presumptes maltractaments a alumnes amb autisme. Un fet que els ha generat una "profunda estupefacció i una intensa preocupació".
També reclamen que "si bé entenem la necessitat de respectar la presumpció d'innocència que ha d'emparar qualsevol persona acusada, la sola existència dels indicis descrits en les informacions que han aparegut darrerament en diversos mitjans de comunicació motiva l’exigència d’implementar amb la màxima celeritat totes les mesures que puguin mitigar qualsevol dels riscos identificats". En aquest sentit, insten a les administracions competents a engegar "immediatament" totes les accions necessàries per "aclarir completament els fets i evitar que, en cas que es demostrin, tornin a succeir mai més".
Confiança en els docents
Tot i això, les famílies volen reafirmar la seva confiança en la "professionalitat, l’entrega i el bon fer de la gran majoria de les docents i educadores del centre, amb les quals volem continuar mantenint la mateixa relació de confiança que hem mantingut fins ara".
També volen agrair la "bona disposició" de la direcció del centre a l’hora d’atendre les seves demandes, així com el fet que se sumessin a les seves peticions de millora de les instal·lacions i el material del centre. "Unes instal·lacions i material que s’han demostrat completament obsolets i necessitats d’una urgent millora que pugui garantir la seguretat dels seus alumnes", reclamen.
