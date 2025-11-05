Maçanet de la Selva
Denuncien penalment un camioner implicat en un accident a l'AP-7 i que va donar positiu en cocaïna
El sinistre es va produir quan l'home va topar contra una grua i va obligar a tallar la via amb llargues retencions
Els Mossos d'Esquadra han denunciat penalment un camioner de 50 anys implicat en un accident a l'AP-7 aL quilòmetre 87 a Maçanet de la Selva, a la Selva, aquest dilluns 3 d'octubre, per donar positiu en cocaïna. Els fets van passar pels volts de dos quarts de set de la tarda quan el camioner va xocar contra una grua que estava assistint una furgoneta que havia quedat avariada. Arran de la topada, el camió de 40 tones de pes va fer la tisora -la caixa i la cabina queden en forma de V- i la grua va bolcar al mig de la via.
Arran del sinistre, els Mossos van haver de tallar l'autopista per seguretat, generant cues destacables a la via. Els agents van fer les proves d'alcohol i drogues al conductor, que va donar positiu en cocaïna. Ara el camioner està pendent que el jutjat de guàrdia el citi a declarar.
