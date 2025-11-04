Successos
Rescaten un home tancat al recinte del prostíbul La Paloma Blanca
Els Mossos van haver d'intervenir després que l'home no pogués sortir de l'aparcament
Els Mossos d’Esquadra van haver d’intervenir el dissabte 25 d’octubre per rescatar un home que havia quedat tancat dins del recinte del prostíbul La Paloma Blanca, a Medinyà, segons informa El Punt Avui i ha confirmat el Diari de Girona (del mateix grup editorial que l'EMPORDÀ).
L’home, que s’havia adormit dins del cotxe al pàrquing, es va despertar cap a dos quarts de set del matí i va comprovar que no podia sortir, ja que la tanca estava tancada i no era capaç de saltar-la.
Inicialment, els Mossos l’haurien aconsellat contactar amb els responsables de l’establiment, segons fonts del cos. Com que no va aconseguir-ho, l’home va tornar a demanar ajuda i, en uns 25 minuts, una patrulla de proximitat es va desplaçar fins al lloc.
Els agents van obrir el portal automàtic i l’home va poder marxar amb el seu vehicle. Tot i que els Bombers havien estat avisats, finalment no va caldre la seva intervenció, segons han informat els Mossos. L’incident va quedar registrat com un cas anecdòtic.
- Les icòniques cadires de Dida, les preferides de Dalí, tornaran a brillar a la casa de Portlligat
- L'antiga sitja de cereals de can Guillamet de Figueres ja és història
- Figueres multa dos comerços per no retolar en català
- Identificats quatre menors que conduïen ciclomotors de manera temerària i sense matrícula a Figueres
- Detingut per amenaçar amb un matxet l’entrenador de futbol del seu fill perquè no el feia jugar
- Els mariners emblemàtics de Cadaqués es converteixen en models per una bona causa
- Figueres engloba en una sola APP tots els serveis d'atenció ciutadana a les incidències
- Montserrat Brugués, alcaldessa de Sant Llorenç de la Muga: 'La gent que vol venir a viure aquí no troba habitatge per culpa de les segones residències