Investiguen una escola d'educació especial de Blanes per presumptes maltractaments a nens amb autisme

Docents van denunciar que es produïen agressions verbals i físiques, com estirades d'orella o bufetades

El Departament d'Educació ha obert un expedient al centre

El Centre d'Educació Especial El Ventijol de Blanes.

El Departament d'Educació ha obert un expedient a Centre d'Educació Especial El Ventijol de Blanes, a la Selva, per presumptes maltractaments als alumnes amb autisme; segons ha avançat La Vanguardia i ha confirmat l'ACN. Segons el diari, docents van denunciar que es produïen agressions verbals i físiques, com estirades d'orella o bufetades.

La Conselleria indica que la primera inspecció va recollir versions contradictòries dels fets i "no s'han pogut demostrar les conductes denunciades". Ara bé, sí que han detectat "elements de millora en la gestió del centre" i s'han proposat nombroses mesures. A més, Educació ha destinat un inspector extra al centre, i "desmenteix categòricament que la Inspecció hagi intentat entorpir les denúncies".

L'Oficina Antifrau de Catalunya ha confirmat que protegeix dos dels denunciants amb l'estatus d'alertadors.  

