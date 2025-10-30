Successos
Malestar al club de bàsquet de la Bisbal d'Empordà perquè l'Ajuntament "no ha fet res" un mes després que algú gravés les jugadores dutxant-se
El consistori assegura que estudia les solucions possibles amb Urbanisme i diu que el conserge impedeix l'entrada
Denuncien gravacions a jugadores de l'equip de bàsquet femení de la Bisbal d'Empordà dutxant-se
Malestar entre les jugadores del Bisbal Bàsquet de la Bisbal d'Empordà i del club en general, amb l'Ajuntament perquè "no ha fet res", un mes després que algú gravés les jugadores del sènior femení dutxant-se als vestuaris. El president de l'entitat, Joan Bassa, reconeix que es van reunir amb el consistori per tractar el tema i lamenta que no s'ha implementat cap mesura per evitar que torni a passar, com col·locar vinils als vidres, arreglar la porta d'accés que està trencada o augmentar l'altura de la paret amb pladur. L'alcalde de la Bisbal d'Empordà, Òscar Aparició, diu que s'ha parlat amb Urbanisme sobre les mesures a adaptar i que s'ha ordenat al conserge que impedeixi l'entrada de persones que no estiguin autoritzades.
El passat dilluns 29 de setembre les jugadores del sènior femení del Bisbal Bàsquet van acabar l'entrenament al Pavelló Municipal d'Esports de la Bisbal d'Empordà. Eren vora les onze de la nit i, després d'elles, s'acabava l'activitat al recinte. Va ser quan estaven als vestuaris, que una de les cinc integrant de l'equip que estaven a la dutxa es va adonar que algú les estava gravant amb un mòbil. Ho feia amb el telèfon per sobre de la paret que cobreix el vestuari, però que per un tema de ventilació no arriba fins a dalt i, per tant, una persona alta o amb un suport va poder enregistrar les víctimes a la dutxa.
Les cinc joves van cridar i de seguida van tapar-se amb la tovallola i van sortir corrent del vestuari per trobar el responsable, però ja no hi havia ningú, llevat del conserge que va entregar el telèfon per evitar que ningú sospités d'ell. Dos dies després dels fets, jugadores i responsables del club van anar a parlar amb l'Ajuntament per explicar què havia passat i per demanar que es prenguessin mesures, a més de denunciar els fets als Mossos.
Un mes més tard, però, des del Bisbal Bàsquet denuncien que no s'han dut a terme les mesures que el consistori s'havia compromès a emprendre per evitar que torni a passar, fins que es pugui tirar endavant de manera definitiva la reforma dels vestuaris, pendent d'aprovació definitiva.
A la trobada, el club assegura que l'Ajuntament es va comprometre a posar uns vinils que impedeixin la visió des d'uns vidres exteriors, a més d'arreglar una porta d'accés a una zona restringida, elevar la paret amb pladur per fer-la inaccessible als mòbils i, a llarg termini, posar càmeres de seguretat. "Ens vam reunir d'urgència i els vam proposar les mesures i ens van dir que sí, però el problema és que fins el dia d'avui no s'ha fet res. Aquest és el problema gros", remarca el president del club, Joan Bassa.
Des de l'Ajuntament, però, expliquen que des del primer dia treballen amb Urbanisme per veure quines mesures es poden aplicar. En aquest sentit, l'alcalde de la Bisbal, Òscar Aparicio, assenyala que elevar la paret "no és possible", ja que es queda sense ventilació l'espai. Aparicio diu que estan treballant per col·locar els vinils i deixa clar que s'ha ordenat als conserges que impedeixin l'entrada a l'espai a qualsevol persona que no estigui autoritzada.
Un espai "segur"
Les jugadores lamenten el que ha passat i reclamen que puguin entrenar "amb la màxima seguretat". "En cap moment ens vam imaginar que ens pogués passar. En teoria estem en un espai segur i nosaltres som majors d'edat, però hi ha molts menors que entrenen aquí", assenyala la Mireia Pi, jugadora de l'equip. Pi reconeix que s'han sentit "vulnerables" i ha agraït el suport que el club els ha donat des del primer moment.
