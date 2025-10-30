Salut
Els tècnics sanitaris inicien una vaga per reclamar “reconeixement professional”
Demanen al Ministeri de Sanitat que l'Estatut Marc reculli millores laborals i salarials per al col·lectiu
Joel Lozano
Els Tècnics Superiors Sanitaris (TSS) han iniciat quatre dies de vaga a nivell estatal -aquest dijous i divendres i el 3 i 4 de novembre- "davant la falta de compliment" per part del Ministeri de Sanitat, el Ministeri d'Hisenda i les Conselleries de Salut de les CCAA, dels acords adquirits al juny sobre la inclusió de les demandes del col·lectiu a l'esborrany de l'Estatut Marc.
A Girona, al voltant d'una cinquantena de persones s'han manifestat davant de l'Hospital Trueta per reclamar "reconeixement professional". En un manifest, els treballadors denuncien que "no podem continuar sent els invisibles de la sanitat" i seguir "sense el reconeixement professional, laboral i econòmic que ens mereixem". Els tècnics reivindiquen que sense ells "no hi ha sanitat" i que la seva feina "salva vides, encara que sovint no es vegi".
Fonts sindicals han detallat a aquest diari que l'afectació a Girona ha variat segons el centre. Per exemple, asseguren que al Trueta i al Santa Caterina, a banda dels serveis mínims, "tothom ha fet vaga menys una persona a cada hospital" en el servei de radiodiagnòstic. Al Güell, en canvi, "han treballat amb normalitat" durant el matí, expliquen. El seguiment de la vaga de tècnics superiors sanitaris del sistema sanitari públic s'ha situat en el 6,9% aquest dijous al matí, segons dades del Departament de Salut.
Els tècnics superiors sanitaris són els professionals responsables de realitzar les proves diagnòstiques, les extraccions de sang, els tractaments radioteràpics entre d'altres, així com els cribratges poblacionals i les tècniques especialitzades que permeten detectar, confirmar i tractar malalties. Estimen que fins dimarts se sumaran a la protesta un 60 % dels professionals, segons recull Betevé.
Una "falta de respecte"
Des del sector denuncien que "en aquesta ocasió el Ministeri de Sanitat ni tan sols ha rebut el comitè de vaga, evidenciant una total falta de respecte cap a milers de professionals que sostenen cada dia el diagnòstic, els cribratges i la seguretat del sistema sanitari públic".
Així, recorden que sense la seva feina "el sistema es paralitza". "El que ha passat recentment a Andalusia és un exemple clar del que passa quan es menysprea aquesta tasca essencial: proves suspeses, cribratges detinguts i pacients sense diagnòstic. Tot i aquesta realitat, el Govern central i les comunitats autònomes continuen ignorant les reivindicacions d'un col·lectiu imprescindible per a la salut pública", expliquen en un comunicat, segons recull l'agència Europa Press.
Els TSS afirmen que no volen paralitzar la sanitat, però es veuen en l'obligació de fer-ho. "No es pot sostenir un sistema sanitari modern, tecnològic i eficaç sense reconèixer ni actualitzar les titulacions i condicions laborals dels que ho fan possible des dels laboratoris, els serveis de radiologia, anatomia patològica, radioteràpia, medicina nuclear, documentació sanitària... Aquesta vaga no és només una mesura laboral, sinó una alerta a la societat i a les administracions", afegeixen.
