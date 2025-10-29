Successos
Denuncien gravacions a jugadores de l'equip de bàsquet femení de la Bisbal d'Empordà dutxant-se
El club dona suport a les jugadores i demana "actuacions urgents" a l'Ajuntament
El Club Esportiu Bisbal Bàsquet de la Bisbal d'Empordà ha denunciat que algú havia enregistrat com les jugadores de l'equip sènior femení es dutxaven al vestuari amb un telèfon mòbil. Així ho ha anunciat en un comunicat el club esportiu, qui ha mostrat el suport i solidaritat a les jugadores i ha condemnat els fets. Després de tenir coneixement dels fets, el club va reunir-se amb l'alcalde de la Bisbal, Òscar Aparicio, i la regidora d'Igualtat, Dolors Molina. En aquesta trobada els van demanar "actuacions urgents" com ara instal·lar càmeres de videovigilància a les entrades o col·locar plafons opacs en les dutxes.
El club de bàsquet ha publicat un comunicat a les xarxes per denunciar els fets, després de mostrar tota la seva solidaritat amb la plantilla de l'equip sènior i el màxim suport a les jugadores afectades. Segons apunta l'escrit, algú enregistrava en un mòbil com les dones es dutxaven als vestuaris.
Per aquest motiu exigeixen a l'Ajuntament que prengui mesures per tal que no passin uns fets similars. La principal actuació que proposen és instal·lar càmeres de videovigilància al vestíbul d'entrada. També exigeixen col·locar plafons opacs i elevar les parets dels vestidors i les dutxes o tintar els vidres del passadís dels vestidors.
A més, volen més controls de seguretat a l'entrada i fer immediatament les obres d'ampliació dels nous vestidors, que estan pendents des de fa set anys. Des del club asseguren que l'alcalde i la regidora es van comprometre a executar les obres amb la màxima celeritat possible. Des del Club Esportiu Bisbal Bàsquet asseguren que estan plenament compromesos "amb els valors del respecte, la igualtat i la seguretat" i per això demanen a l'Ajuntament que actuï amb urgència amb els punts exposats per tal que no es repeteixi una situació similar.
