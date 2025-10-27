Agressions sexuals
Detenen un jove de 18 anys per fer tocaments a dues adolescents a les Fires de Girona
Els Mossos l'acusen de dues agressions sexuals i l’autoritat judicial li imposa una ordre de no apropament a les Fires
Els Mossos d’Esquadra han detingut un jove de 18 anys acusat de dues agressions sexuals a les Fires de Girona. Els fets van tenir lloc aquest dissabte, cap a dos quarts d’onze de la nit. Tres adolescents de 14 anys es trobaven a la zona on hi ha les atraccions considerades més grans -entre la plaça de les Botxes i la Copa- quan un grup de nois s’hi va acostar i les va abordar.
Segons han declarat les víctimes a la policia, un dels nois els va fer tocaments, dirigits a dues de les noies. Les adolescents van intentar fugir, però els joves les van seguir fins que una d’elles es va dirigir ràpidament a l’espai policial -que comparteixen la Policia Municipal de Girona i els Mossos i que enguany s'anomena de "convivència i seguretat"- situat al costat de la plaça de les Botxes.
La jove va explicar als agents què havia passat i els Mossos van poder identificar el presumpte agressor. Quatre efectius el van localitzar a la zona i el van arrestar a les dotze de la nit.
El cas ha estat instruït com a dues agressions sexuals pels tocaments que presumptament havia realitzat el jove. L’endemà, va passar a disposició del jutge de guàrdia de Girona.
El detingut, que fins ara no tenia antecedents policials, va quedar en llibertat amb càrrecs, i l’autoritat judicial li ha imposat una ordre de no apropament de 200 metres a qualsevol activitat, celebració, concert o espai de les Fires de Girona.
