Medi ambient
La Costa Brava registra un nou rècord de temperatura de l'aigua: 1,8 graus per sobre de la mitjana climàtica
El Servei Meteorològic de Catalunya ha registrat una temperatura en superfície de 21,7 graus en aigües davant l’Estartit
Valentina Raffio
Catalunya ha registrat les últimes setmanes dos símptomes que demostren fins a quin punt avança el canvi climàtic al territori: un nou rècord d’augment del nivell del mar i un altre de calor de les aigües del Mediterrani. Segons apunta una nova anàlisi del Servei Meteorològic de Catalunya, a finals d’agost les aigües del mar van estar fins a 40 centímetres per sobre dels valors de referència de les últimes dècades, l’increment puntual més alt que s’ha registrat mai. I després d’un estiu de rècord, amb l’arribada de la tardor les aigües mediterrànies han tornat a registrar temperatures fins a 1,8 graus per sobre del que és normal per a aquesta època.
El primer dels símptomes de malestar climàtic es va registrar el 28 d’agost del 2025, quan el mareògraf del port de l’Estartit va marcar un nou rècord de pujada de nivell del mar de fins a 40 centímetres per sobre dels valors de referència establerts entre 1990 i 1995. Segons diuen els especialistes, aquesta dada, obtinguda per l’observador Josep Pascual, es tracta d’un fenomen puntual que s’explica per la dilació tèrmica però que, en el fons, reflecteix un fet preocupant. En aquest cas, l’augment del nivell de les aigües s’explica com a efecte advers i col·lateral d’un estiu d’altes temperatures en què sistemàticament es van registrar valors molt per sobre del que és habitual per a l’època.
Les dades, doncs, confirmen que aquesta fluctuació puntual, lluny de ser una anomalia estadística, és un reflex de la tendència global que es viu a les aigües del Mediterrani. Els registres, de fet, confirmen que el nivell de les aigües mediterrànies ha pujat entre 10 i 11 centímetres des dels 90. Aquest fenomen, assenyalen els experts, incrementa la vulnerabilitat del litoral català davant les inundacions, l’erosió de les platges i els desperfectes en infraestructures costaneres.
Els últims 30 anys
El segon símptoma de preocupació observat les últimes setmanes a Catalunya és la temperatura superficial de les aigües, que després d’un estiu de rècord encara arrossega valors molt per sobre del normal. El 8 d’octubre, Pascual va registrar una temperatura en superfície de 21,7 graus en aigües davant l’Estartit, un valor 1,8 graus per sobre de la mitjana climàtica de referència dels últims 30 anys. Això, a la pràctica, indica que les aigües del Mediterrani estan gairebé dos graus per sobre del que seria normal per a l’època.
La calor del Mediterrani pot posar en perill ecosistemes marins sencers i causar així des de l’emblanquiment d’algues i prades, la proliferació d’espècies tropicals i invasores i l’alteració de cadenes tròfiques fins a episodis de mortalitat massiva d’espècies emblemàtiques. També preocupa la manera com la combinació de mar càlid i aire càlid i humit pot potenciar la formació de fenòmens extrems com tempestes i pluges torrencials.
- Enterren a Figueres l'home trobat mort al pantà de Darnius-Boadella en espera de poder-lo identificar
- Recepta per fer panellets a casa fàcilment amb nens
- Agnès Lladó: “No se m’ha convidat a cap executiva local d’ERC a Figueres”
- Pere Borràs dimiteix d'alcalde de Pont de Molins
- Agnès Lladó: “Durant massa temps, entre tots, hem maltractat la marca ‘Figueres’”
- Com era Figueres fa 150 anys? Un vídeo creat amb IA dona vida a imatges històriques
- Antonio Tejero, l’autor del cop d’estat del 23-F que va estar empresonat a Figueres, ingressat en estat greu
- El Grup Iris denuncia el robatori d'una guardiola amb 'força diners' durant la Cursa de la Dona de Figueres