Fires de Sant Narcís
Aquest és el programa de les Fires de Girona 2025
Consulta aquí totes les activitats que se celebren del 24 d'octubre al 2 de novembre
Girona es torna a engalanar per acollir gairebé 200 actes de les Fires de Sant Narcís. A continuació et presentem la programació d’enguany, on no hi falten clàssics com el pregó, la diada castellera, la trobada de gegants i capgrossos, el correfoc o el castell de focs.
Divendres 24 d'octubre
- Tot el dia – 30è Concurs Internacional Soldat de Plom (Concurs) – Església de Sant Lluc
- 10 h – Taller de mosques de Sant Narcís (Taller) – Rober de Càritas de Girona
- 16 h – Xocolatada i venda de llibres (Acte popular) – Centre Cívic Pla de Palau
- 17 h – Xocolata i titelles amb la Mula Baba (Acte popular) – Parc de Vista Alegre
- 17.45 h – Cercaviles amb els gegants i capgrossos de Girona (Acte popular) – Sortida de diferents punts de la ciutat
- 19 h – Circ històric Raluy (Circ) – Aparcament de la plaça de l'Assemblea de Catalunya
- 20 h – Pregó de Fires (Acte popular) – Plaça del Vi
- 21 h – Pregó de les Fires populars (Acte popular) – Ateneu 24 de Juny
- 21 h – Inauguració de la Festa Major dels 4 Rius (Acte popular) [4R] – Plaça del Vi
- 21.30 h – Dirty Sunday (Concert) – Ateneu 24 de Juny
- 22.30 h – Belen Natali + Lia Kali + Sara Socas (Concert) – La Copa
- 23 h – The Seventies (Concert) – Ateneu 24 de Juny
Dissabte 25 d'octubre
- Tot el dia – 30è Concurs Internacional Soldat de Plom (Concurs) – Església de Sant Lluc
- Tot el dia – Mercat d'intercanvi de la Lleona (Mercat) – Plaça de Sant Feliu i carrer de Jaume Pons i Martí
- Tot el dia – Vesparitiu 2025 (Altres) – Plaça de Salvador Espriu
- Tot el dia – Trial Festival Girona (Esports) – Pavelló Municipal de Palau
- Tot el dia – Projeccions contínues d'imatges d'arxiu (Projecció) – Museu del Cinema
- 8 h – Matinades (Acte popular) – Sortida: Plaça del Marquès de Camps
- 10 h – Gimcana fotogràfica de Fires (Altres) [4R] – Plaça de l'Oli (davant del local de l'ADAC)
- 10 h – 2a Jornada de portes obertes al Club de Tir Olímpic Girona (Esports) – Club de Tir Olímpic Girona
- 10 h – La imatgeria de Girona (Taller) – Museu d'Història de Girona
- 11 h – Circuit d'aventura (Altres) – La Copa
- 11 h – Matins Lúdics al Local Social de Sant Daniel (Joc) – Local Social de Sant Daniel
- 11 h – Caçamosques a Girona! (Joc) – Plaça de Sant Feliu - Cul de la Lleona
- 11 h – Taller d'escacs infantil (Taller) – La Copa
- 11 h – Inauguració de la plaça dels Til·lers al barri de Sant Narcís i cercavila amb Le Pianoteur (Acte popular) – Plaça dels Til·lers
- 11.30 h – Tocajoc. Jocs tradicionals i populars catalans (Joc) – Parc de Vista Alegre
- 12 h – Tronada de Festa Major en honor als 4 Rius (Acte popular) [4R] – Plaça de Catalunya
- 12 h – Penjada de la Mosca al Sant Narcís (Acte popular) – Centre Cívic Sant Narcís
- 12 h – Electrònica amb Alumnes EUMES (Concert) – Parc del Migdia
- 12 h – Bon Vent (Concert) – La Copeta
- 13 h – Black Sheep Trio (Concert) – La Copa
- 15.30 h – Trofeu de natació de Fires (Esports) – Complex Esportiu GEiEG Sant Ponç
- 17 h – Circ històric Raluy (Circ) – Aparcament de la plaça de l'Assemblea de Catalunya
- 17 h – Cercavila amb Le Pianoteur a càrrec de Theatre la Toupine (Espectacle) –
- 17 h – Pilar i cercavila amb Marrecs de Salt i els Esperxats de l’Estany (Acte popular) – Plaça del Raïm
- 17.45 h – Nit electrònica (Concert) – Parc del Migdia
- 18 h – Castells de vigília (Acte popular) – Plaça de Sant Feliu
- 19 h – Vespres Lúdics - Especial JOC DE FIRES (Joc) – Centre Cívic Barri Vell - Mercadal
- 19 h – The Salsa Punk Orkestra + concert sorpresa + Dj Ryna (Concert) – Plaça de l'U d'Octubre de 2017
- 19 h – Cercavila amb Le Pianoteur a càrrec de Theatre la Toupine (Espectacle) –
- 19.30 h – Circ històric Raluy (Circ) – Aparcament de la plaça de l'Assemblea de Catalunya
- 20 h – Espectacle de circ Versus (Espectacle) – La Copa
- 22 h – Etienne Déconfin Trio (Concert) – Sunset Jazz Club
- 22.30 h – Correfoc amb els Diables de l'Onyar (Acte popular) – Plaça del Vi
- 22.30 h – Fetus + La Big Band de la Ludwig Band (Concert) – La Copa
Diumenge 26 d'octubre
- Tot el dia – 30è Concurs Internacional Soldat de Plom (Concurs) – Església de Sant Lluc
- Tot el dia – Trial Festival Girona (Esports) – Pavelló Municipal de Palau
- Tot el dia – Projeccions contínues d'imatges d'arxiu (Projecció) – Museu del Cinema
- 7.30 h – Concurs de pesca d'adults (Esports) – Bassa del Golf de Girona
- 10 h – El Bèlit d'Or (Esports) [4R] – Parc Central de Rafael Masó i Valentí
- 10 h – Concurs de pesca infantil (Concurs) – Bassa del Golf de Girona
- 10 h – Pedalada de Fires (Sortida) – Punt de trobada: rellotge de La Devesa
- 10 h – 13è Trofeu de Bèlit Fires de Girona (Esports) – Parc Central de Rafael Masó i Valentí
- 11 h – Quan el Museu no era Museu (Visita teatralitzada) – Museus de Girona
- 11.30 h – Diada Castellera (Acte popular) – Plaça del Vi
- 11.30 h – Sardanes amb la Cobla La Selvatana (Sardanes) – Plaça de l'U d'Octubre de 2017
- 12 h – Correateneus musical i popular (Concert) – Ateneu Salvadora Catà
- 12 h – La Tartana (Espectacle) – CREC de Sant Daniel
- 12 h – Girona Banda Band (Concert) – Punt de trobada rambla de la Llibertat
- 12.15 h – Circ històric Raluy (Circ) – Aparcament de la plaça de l'Assemblea de Catalunya
- 16.30 h – Concert de la Masovera Barbuda i PD Carmans (Concert) – Parc de Vista Alegre
- 17 h – Passejada de Capgrossos de Girona (Acte popular) – Plaça de la Catedral
- 17 h – Circ històric Raluy (Circ) – Aparcament de la plaça de l'Assemblea de Catalunya
- 18 h – Catalunya Freestyle (Concert) – Parc del Migdia
- 18 h – Orquestra Maravella (Concert) – Envelat (plaça Miquel de Palol)
- 19 h – Triquell - Ginestà + Svetlana (Concert) – La Copa
- 20 h – Ball amb l'Orquestra Maravella (Concert) – Envelat de la plaça de Miquel de Palol
- 20 h – Kompass (Concert) – Sunset Jazz Club
Dilluns 27 d'octubre
- 17 h – Fires inclusives – Parc de la Devesa
- 18 h – Els orígens de l'activisme LGTBIQA+ a Girona – Museu d'Història de Girona
- 18.30 h – Circ històric Raluy – Aparcament de la plaça de l'Assemblea de Catalunya
Dimarts 28 d'octubre
- Tot el dia – 44a exposició de Miniatures Històriques – Església de Sant Lluc
- 10.30 h – Cercavila d’escoles amb la Girona Marxing Band i els Gegantons de Girona – Plaça del Pallol
- 18.30 h – Circ històric Raluy – Aparcament de la plaça de l'Assemblea de Catalunya
- 19 h – Rememorant Twin Peaks – Centre Cívic Barri Vell - Mercadal
- 19.30 h – Minibús intergalàctic + Remei de Ca la Fresca – Parc del Migdia
- 20 h – Una peça de Jenny Hollan – Sala La Planeta
- 20 h – Correfoc infantil amb els Trons de l'Onyar – Plaça de Sant Domènec
- 20 h – Miquel Abras + Mar Pujol – Plaça dels Mercaders
- 21 h – Cercavila "La negra nit" – Plaça de Jacint Verdaguer i Santaló
- 22.30 h – Jazzwoman + Adala + Boom Boom Fighters & Cookah P – La Copa
Dimecres 29 d'octubre
- Tot el dia – Portes Obertes – Museu del Cinema
- Tot el dia – Descobreix el MHG per Fires – Museu d'Història de Girona
- Tot el dia – Obertura del refugi antiaeri del jardí de la Infància per Sant Narcís – Refugi antiaeri
- 10 h – Jornada de Portes Obertes a l'Ajuntament de Girona – Ajuntament de Girona
- 10 h – VII Llançament de Bitlles Catalanes – Plaça de Santa Susanna
- 10 h – Portes obertes al Museu d'Història dels Jueus – Museu d'Història dels Jueus
- 11 h – Missa de Sant Narcís – Basílica de Sant Feliu
- 12 h – Cobla la Principal de la Bisbal – Auditori de Girona
- 12 h – Sunset Rhythm Kings – Sunset Jazz Club
- 12 h – Rock per Xics – La Copeta
- 12.15 h – Circ històric Raluy – Aparcament de la plaça de l'Assemblea de Catalunya
- 13 h – 63a edició de la Fira de Mostres – Fira de Girona
- 13 h – Vermut rock: Els cosins de la Cabra – La Copa
- 17 h – Sardanes amb La Principal de La Bisbal – Plaça del Vi
- 17 h – Circ històric Raluy – Aparcament de la plaça de l'Assemblea de Catalunya
- 17 h – L'Anxovada amb les Anxovetes i el grup convidat Els Cremats – Parc del Migdia
- 17 h – Les vacances de Madamme Roulotte – Plaça de Santa Susanna
- 17.30 h – Concert de Sant Narcís – Catedral de Girona
- 18 h – Lliurament del premi Girona Orgullosa – Saló de Sessions de l'Ajuntament de Girona
- 18 h – Cacos – Teatre de carrer itinerant
- 18 h – Torneig d'escacs "Masnou" Gerunda – La Copa
- 18.30 h – Castanyada i glosa amb Glosa Girona – Plaça de Sant Pere
- 18.30 h – Espectacle de circ Solo de dos – La Copa
- 19.15 h – Cantada d'havaneres amb Terra Endins – Escales de la Catedral
- 19.30 h – Circ històric Raluy – Aparcament de la plaça de l'Assemblea de Catalunya
- 20 h – La Principal de la Bisbal – Envelat (plaça Miquel de Palol)
Dijous 30 d'octubre
- Tot el dia – 44a exposició de Miniatures Històriques – Església de Sant Lluc
- 10.30 h – Atraccions sostenibles – Plaça de l'Om
- 11 h – Gimcana Girona x Girona – Centre Cívic Barri Vell - Mercadal
- 12 h – Sòmion – Auditori de la Mercè
- 17 h – Circ històric Raluy – Aparcament de la plaça de l'Assemblea de Catalunya
- 17 h – Jornada econòmica de fires – Parc de la Devesa
- 17 h – Espectacle de titelles: Les llegendes del Pont – Centre Cívic Pont Major
- 17 h – Sòmion – Auditori de la Mercè
- 19.30 h – Circ històric Raluy – Aparcament de la plaça de l'Assemblea de Catalunya
- 22.30 h – Xavi Calvet + Without + Auxili – La Copa
Divendres 31 d'octubre
- Tot el dia – Donació de sang per Fires – Plaça de Catalunya
- 10.30 h – Atraccions sostenibles – Parc de Núria Terés i Bonet
- 10.30 h – Concurs de baldufes – Parc de Núria Terés i Bonet
- 11 h – La Casa de la Mosca Fosca – Centre Cívic Barri Vell - Mercadal
- 11 h – Minigolf + El Circ dels sentits – Plaça Ciutat de Figueres
- 17 h – Circ històric Raluy – Aparcament de la plaça de l'Assemblea de Catalunya
- 17 h – El somni d’un pardal – Parc Central de Rafael Masó i Valentí
- 17.30 h – Trofeu Fires de Girona - Open Kids de Tenis taula – Pavelló Municipal Girona-Fontajau
- 17.30 h – Jocs tradicionals a la plaça Assumpció! – Plaça de l'Assumpció
- 19 h – 13è Sant Pere Rock – Plaça de Sant Pere
- 19 h – Combat de Glosa de Fires de Girona – Jardins de les Pedreres
- 19 h – Presentació de la campanya Agenda Llatinoamericana Mundial 2026 – Centre Cívic Sant Narcís
- 19 h – Espectacle itinerant Coblatropic – Plaça del Vi
- 19.15 h – Zombiewalk – Plaça del Vi
- 19.30 h – Circ històric Raluy – Aparcament de la plaça de l'Assemblea de Catalunya
- 19.30 h – Lluís Figueras & The Demons + Xarim Aresté – Parc del Migdia
- 22 h – Drakofarra – Escales de la Catedral
- 22.30 h – Booze & Glory + The Baboon Show + Groggy Rude – La Copa
Dissabte 1 de novembre
- Tot el dia – Fira-mercat del Dibuix i la Pintura – Plaça del Vi, pujada del Pont de Pedra, rambla de la Llibertat i plaça de Catalunya
- Tot el dia – Fira-mercat d'Artesans – Carrer de les Ballesteries
- Tot el dia – Fira mercat d'Alimentació i Artesania – Carrer de Santa Clara
- Tot el dia – Mercat d'intercanvi de la Lleona – Plaça de Sant Feliu i carrer de Jaume Pons i Martí
- Tot el dia – Fira-mercat d'Artesans, Antiquaris i Brocanters – Plaça de Sant Feliu
- Tot el dia – Projeccions contínues d'imatges d'arxiu – Museu del Cinema
- Tot el dia – Donació de sang per Fires – Plaça de Catalunya
- 9 h – Tastets de Natura – Parc de les Ribes del Ter
- 10 h – Jornada de portes obertes a la Generalitat de Girona – Edifici de la Generalitat
- 10 h – 27è Campionat d'Escacs de Fires "Memorial Antoni Medinyà" – La Copa
- 10.30 h – Acte cívic en record de les persones difuntes – Cementiri Vell de Girona
- 11 h – 84è Concurs de colles sardanistes de Girona – Plaça de Francesc Calvet i Rubalcaba
- 11.30 h – Passejada amb la Mula Baba i titelles – Plaça Celestina Vigneaux
- 12 h – Celebració del Dia de l'Agent Comercial – Fira de Girona
- 12 h – Bang! – Plaça de Germans Sàbat
- 12 h – Filomena – La Copeta
- 12.15 h – Circ històric Raluy – Aparcament de la plaça de l'Assemblea de Catalunya
- 13 h – Soroll imminent – La Copa
- 14 h – Concurs d'arrossos – La Copa
- 16 h – 10a Cursa de Rutlles de la Rutlla – Carrer de la Rutlla (cantonada amb el carrer de Joan Reglà)
- 16 h – Sound Narcís – Jardins de les Pedreres
- 17 h – 66è Concurs Individual de Sardanes Revesses de Girona – Auditori de la Mercè
- 17 h – The Incredible Box – Parc Central de Rafael Masó i Valentí
- 17 h – Circ històric Raluy – Aparcament de la plaça de l'Assemblea de Catalunya
- 17 h – Sardanes amb la Cobla Montgrins – Plaça de Francesc Calvet i Rubalcaba
- 17 h – Xocolatada infantil – Ateneu Salvadora Catà
- 18 h – Cor Maragall – Auditori de Girona
- 18 h – La Selvatana – Envelat (plaça Miquel de Palol)
- 18.30 h – Roda de capoeira – Plaça de la Independència (a sota les voltes)
- 18.30 h – Concurs d’estirada de corda infantil – Carrer Nou
- 19 h – Concurs d'estirada de corda – Carrer Nou
- 19.30 h – Pujada del Pilar de 4 – Escales de la Catedral
- 19.30 h – Circ històric Raluy – Aparcament de la plaça de l'Assemblea de Catalunya
- 19.30 h – Koko Jean & The Tonics + Mambo Jambo Arkestar – Parc del Migdia
- 20.15 h – Acte final de la Festa Major dels 4 Rius – Carrer Nou amb carrer de Santa Clara
- 22 h – Igor Lumpert & Innertextures Drum Gods – Sunset Jazz Club
- 22.30 h – Doctor Prats + La Fúmiga + Flashy Ice Cream – La Copa
Diumenge 2 de novembre
- Tot el dia – Portes Obertes – Museu del Cinema
- Tot el dia – Portes obertes al Museu d'Història de Girona – Museu d'Història de Girona
- Tot el dia – Entrada gratuïta als museus de Girona – Museus de Girona
- Tot el dia – Projeccions contínues d'imatges d'arxiu – Museu del Cinema
- Tot el dia – Donació de sang per Fires – Plaça de Catalunya
- 10 h – XLIV Trobada de Gegants i Bestiari de Girona – Parc del Migdia
- 10 h – XIII Cursa d'orientació Fires de Girona – CREC de Sant Daniel
- 10 h – 5a Cursa Adaptada d’Infants i Joves – Parc Central de Rafael Masó Valentí
- 10 h – Passejada literària de Fires – Sant Pere de Galligants
- 11 h – Obertura del refugi antiaeri del jardí de la Infància – Refugi antiaeri
- 11 h – Quan el Museu no era Museu – Museus de Girona
- 11.30 h – Sardanes amb la Cobla Ciutat de Girona – Passeig Francina Boris
- 11.30 h – Obertura del refugi antiaeri del jardí de la Infància – Refugi antiaeri
- 12 h – Frutal (diari de moviment d'una pallassa oncològica) – Sala La Planeta
- 12 h – Obertura del refugi antiaeri del jardí de la Infància – Refugi antiaeri
- 12.15 h – Circ històric Raluy – Aparcament de la plaça de l'Assemblea de Catalunya
- 12.30 h – Obertura del refugi antiaeri del jardí de la Infància – Refugi antiaeri
- 17 h – Circ històric Raluy – Aparcament de la plaça de l'Assemblea de Catalunya
- 17.30 h – Di-Versiones – La Copa
- 20 h – Castell de focs – Parc de les Ribes del Ter
- 20 h – Sébastien Falzon Trio & Jazz Jam Session – Sunset Jazz Club
