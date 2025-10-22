Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Fires de Sant Narcís

Aquest és el programa de les Fires de Girona 2025

Consulta aquí totes les activitats que se celebren del 24 d'octubre al 2 de novembre

Els mercats de les Fires de Girona se celebra l'1 de novembre.

Els mercats de les Fires de Girona se celebra l'1 de novembre. / Marc Martí

Redacció

Redacció

Girona

Girona es torna a engalanar per acollir gairebé 200 actes de les Fires de Sant Narcís. A continuació et presentem la programació d’enguany, on no hi falten clàssics com el pregó, la diada castellera, la trobada de gegants i capgrossos, el correfoc o el castell de focs.

Divendres 24 d'octubre

  • Tot el dia – 30è Concurs Internacional Soldat de Plom (Concurs) – Església de Sant Lluc
  • 10 h – Taller de mosques de Sant Narcís (Taller) – Rober de Càritas de Girona
  • 16 h – Xocolatada i venda de llibres (Acte popular) – Centre Cívic Pla de Palau
  • 17 h – Xocolata i titelles amb la Mula Baba (Acte popular) – Parc de Vista Alegre
  • 17.45 h – Cercaviles amb els gegants i capgrossos de Girona (Acte popular) – Sortida de diferents punts de la ciutat
  • 19 h – Circ històric Raluy (Circ) – Aparcament de la plaça de l'Assemblea de Catalunya
  • 20 h – Pregó de Fires (Acte popular) – Plaça del Vi
  • 21 h – Pregó de les Fires populars (Acte popular) – Ateneu 24 de Juny
  • 21 h – Inauguració de la Festa Major dels 4 Rius (Acte popular) [4R] – Plaça del Vi
  • 21.30 h – Dirty Sunday (Concert) – Ateneu 24 de Juny
  • 22.30 h – Belen Natali + Lia Kali + Sara Socas (Concert) – La Copa
  • 23 h – The Seventies (Concert) – Ateneu 24 de Juny

Dissabte 25 d'octubre

  • Tot el dia – 30è Concurs Internacional Soldat de Plom (Concurs) – Església de Sant Lluc
  • Tot el dia – Mercat d'intercanvi de la Lleona (Mercat) – Plaça de Sant Feliu i carrer de Jaume Pons i Martí
  • Tot el dia – Vesparitiu 2025 (Altres) – Plaça de Salvador Espriu
  • Tot el dia – Trial Festival Girona (Esports) – Pavelló Municipal de Palau
  • Tot el dia – Projeccions contínues d'imatges d'arxiu (Projecció) – Museu del Cinema
  • 8 h – Matinades (Acte popular) – Sortida: Plaça del Marquès de Camps
  • 10 h – Gimcana fotogràfica de Fires (Altres) [4R] – Plaça de l'Oli (davant del local de l'ADAC)
  • 10 h – 2a Jornada de portes obertes al Club de Tir Olímpic Girona (Esports) – Club de Tir Olímpic Girona
  • 10 h – La imatgeria de Girona (Taller) – Museu d'Història de Girona
  • 11 h – Circuit d'aventura (Altres) – La Copa
  • 11 h – Matins Lúdics al Local Social de Sant Daniel (Joc) – Local Social de Sant Daniel
  • 11 h – Caçamosques a Girona! (Joc) – Plaça de Sant Feliu - Cul de la Lleona
  • 11 h – Taller d'escacs infantil (Taller) – La Copa
  • 11 h – Inauguració de la plaça dels Til·lers al barri de Sant Narcís i cercavila amb Le Pianoteur (Acte popular) – Plaça dels Til·lers
  • 11.30 h – Tocajoc. Jocs tradicionals i populars catalans (Joc) – Parc de Vista Alegre
  • 12 h – Tronada de Festa Major en honor als 4 Rius (Acte popular) [4R] – Plaça de Catalunya
  • 12 h – Penjada de la Mosca al Sant Narcís (Acte popular) – Centre Cívic Sant Narcís
  • 12 h – Electrònica amb Alumnes EUMES (Concert) – Parc del Migdia
  • 12 h – Bon Vent (Concert) – La Copeta
  • 13 h – Black Sheep Trio (Concert) – La Copa
  • 15.30 h – Trofeu de natació de Fires (Esports) – Complex Esportiu GEiEG Sant Ponç
  • 17 h – Circ històric Raluy (Circ) – Aparcament de la plaça de l'Assemblea de Catalunya
  • 17 h – Cercavila amb Le Pianoteur a càrrec de Theatre la Toupine (Espectacle) –
  • 17 h – Pilar i cercavila amb Marrecs de Salt i els Esperxats de l’Estany (Acte popular) – Plaça del Raïm
  • 17.45 h – Nit electrònica (Concert) – Parc del Migdia
  • 18 h – Castells de vigília (Acte popular) – Plaça de Sant Feliu
  • 19 h – Vespres Lúdics - Especial JOC DE FIRES (Joc) – Centre Cívic Barri Vell - Mercadal
  • 19 h – The Salsa Punk Orkestra + concert sorpresa + Dj Ryna (Concert) – Plaça de l'U d'Octubre de 2017
  • 19 h – Cercavila amb Le Pianoteur a càrrec de Theatre la Toupine (Espectacle) –
  • 19.30 h – Circ històric Raluy (Circ) – Aparcament de la plaça de l'Assemblea de Catalunya
  • 20 h – Espectacle de circ Versus (Espectacle) – La Copa
  • 22 h – Etienne Déconfin Trio (Concert) – Sunset Jazz Club
  • 22.30 h – Correfoc amb els Diables de l'Onyar (Acte popular) – Plaça del Vi
  • 22.30 h – Fetus + La Big Band de la Ludwig Band (Concert) – La Copa
Una de les actuacions a la Copa durant les Fires de l'any passat.

Una de les actuacions a la Copa durant les Fires de l'any passat. / Aniol Resclosa

Diumenge 26 d'octubre

  • Tot el dia – 30è Concurs Internacional Soldat de Plom (Concurs) – Església de Sant Lluc
  • Tot el dia – Trial Festival Girona (Esports) – Pavelló Municipal de Palau
  • Tot el dia – Projeccions contínues d'imatges d'arxiu (Projecció) – Museu del Cinema
  • 7.30 h – Concurs de pesca d'adults (Esports) – Bassa del Golf de Girona
  • 10 h – El Bèlit d'Or (Esports) [4R] – Parc Central de Rafael Masó i Valentí
  • 10 h – Concurs de pesca infantil (Concurs) – Bassa del Golf de Girona
  • 10 h – Pedalada de Fires (Sortida) – Punt de trobada: rellotge de La Devesa
  • 10 h – 13è Trofeu de Bèlit Fires de Girona (Esports) – Parc Central de Rafael Masó i Valentí
  • 11 h – Quan el Museu no era Museu (Visita teatralitzada) – Museus de Girona
  • 11.30 h – Diada Castellera (Acte popular) – Plaça del Vi
  • 11.30 h – Sardanes amb la Cobla La Selvatana (Sardanes) – Plaça de l'U d'Octubre de 2017
  • 12 h – Correateneus musical i popular (Concert) – Ateneu Salvadora Catà
  • 12 h – La Tartana (Espectacle) – CREC de Sant Daniel
  • 12 h – Girona Banda Band (Concert) – Punt de trobada rambla de la Llibertat
  • 12.15 h – Circ històric Raluy (Circ) – Aparcament de la plaça de l'Assemblea de Catalunya
  • 16.30 h – Concert de la Masovera Barbuda i PD Carmans (Concert) – Parc de Vista Alegre
  • 17 h – Passejada de Capgrossos de Girona (Acte popular) – Plaça de la Catedral
  • 17 h – Circ històric Raluy (Circ) – Aparcament de la plaça de l'Assemblea de Catalunya
  • 18 h – Catalunya Freestyle (Concert) – Parc del Migdia
  • 18 h – Orquestra Maravella (Concert) – Envelat (plaça Miquel de Palol)
  • 19 h – Triquell - Ginestà + Svetlana (Concert) – La Copa
  • 20 h – Ball amb l'Orquestra Maravella (Concert) – Envelat de la plaça de Miquel de Palol
  • 20 h – Kompass (Concert) – Sunset Jazz Club

Dilluns 27 d'octubre

  • 17 h – Fires inclusives – Parc de la Devesa
  • 18 h – Els orígens de l'activisme LGTBIQA+ a Girona – Museu d'Història de Girona
  • 18.30 h – Circ històric Raluy – Aparcament de la plaça de l'Assemblea de Catalunya

Dimarts 28 d'octubre

  • Tot el dia – 44a exposició de Miniatures Històriques – Església de Sant Lluc
  • 10.30 h – Cercavila d’escoles amb la Girona Marxing Band i els Gegantons de Girona – Plaça del Pallol
  • 18.30 h – Circ històric Raluy – Aparcament de la plaça de l'Assemblea de Catalunya
  • 19 h – Rememorant Twin Peaks – Centre Cívic Barri Vell - Mercadal
  • 19.30 h – Minibús intergalàctic + Remei de Ca la Fresca – Parc del Migdia
  • 20 h – Una peça de Jenny Hollan – Sala La Planeta
  • 20 h – Correfoc infantil amb els Trons de l'Onyar – Plaça de Sant Domènec
  • 20 h – Miquel Abras + Mar Pujol – Plaça dels Mercaders
  • 21 h – Cercavila "La negra nit" – Plaça de Jacint Verdaguer i Santaló
  • 22.30 h – Jazzwoman + Adala + Boom Boom Fighters & Cookah P – La Copa
Ball dels gegants de Girona.

Ball dels gegants de Girona. / Marc Martí

Dimecres 29 d'octubre

  • Tot el dia – Portes Obertes – Museu del Cinema
  • Tot el dia – Descobreix el MHG per Fires – Museu d'Història de Girona
  • Tot el dia – Obertura del refugi antiaeri del jardí de la Infància per Sant Narcís – Refugi antiaeri
  • 10 h – Jornada de Portes Obertes a l'Ajuntament de Girona – Ajuntament de Girona
  • 10 h – VII Llançament de Bitlles Catalanes – Plaça de Santa Susanna
  • 10 h – Portes obertes al Museu d'Història dels Jueus – Museu d'Història dels Jueus
  • 11 h – Missa de Sant Narcís – Basílica de Sant Feliu
  • 12 h – Cobla la Principal de la Bisbal – Auditori de Girona
  • 12 h – Sunset Rhythm Kings – Sunset Jazz Club
  • 12 h – Rock per Xics – La Copeta
  • 12.15 h – Circ històric Raluy – Aparcament de la plaça de l'Assemblea de Catalunya
  • 13 h – 63a edició de la Fira de Mostres – Fira de Girona
  • 13 h – Vermut rock: Els cosins de la Cabra – La Copa
  • 17 h – Sardanes amb La Principal de La Bisbal – Plaça del Vi
  • 17 h – Circ històric Raluy – Aparcament de la plaça de l'Assemblea de Catalunya
  • 17 h – L'Anxovada amb les Anxovetes i el grup convidat Els Cremats – Parc del Migdia
  • 17 h – Les vacances de Madamme Roulotte – Plaça de Santa Susanna
  • 17.30 h – Concert de Sant Narcís – Catedral de Girona
  • 18 h – Lliurament del premi Girona Orgullosa – Saló de Sessions de l'Ajuntament de Girona
  • 18 h – Cacos – Teatre de carrer itinerant
  • 18 h – Torneig d'escacs "Masnou" Gerunda – La Copa
  • 18.30 h – Castanyada i glosa amb Glosa Girona – Plaça de Sant Pere
  • 18.30 h – Espectacle de circ Solo de dos – La Copa
  • 19.15 h – Cantada d'havaneres amb Terra Endins – Escales de la Catedral
  • 19.30 h – Circ històric Raluy – Aparcament de la plaça de l'Assemblea de Catalunya
  • 20 h – La Principal de la Bisbal – Envelat (plaça Miquel de Palol)

Dijous 30 d'octubre

  • Tot el dia – 44a exposició de Miniatures Històriques – Església de Sant Lluc
  • 10.30 h – Atraccions sostenibles – Plaça de l'Om
  • 11 h – Gimcana Girona x Girona – Centre Cívic Barri Vell - Mercadal
  • 12 h – Sòmion – Auditori de la Mercè
  • 17 h – Circ històric Raluy – Aparcament de la plaça de l'Assemblea de Catalunya
  • 17 h – Jornada econòmica de fires – Parc de la Devesa
  • 17 h – Espectacle de titelles: Les llegendes del Pont – Centre Cívic Pont Major
  • 17 h – Sòmion – Auditori de la Mercè
  • 19.30 h – Circ històric Raluy – Aparcament de la plaça de l'Assemblea de Catalunya
  • 22.30 h – Xavi Calvet + Without + Auxili – La Copa

Divendres 31 d'octubre

  • Tot el dia – Donació de sang per Fires – Plaça de Catalunya
  • 10.30 h – Atraccions sostenibles – Parc de Núria Terés i Bonet
  • 10.30 h – Concurs de baldufes – Parc de Núria Terés i Bonet
  • 11 h – La Casa de la Mosca Fosca – Centre Cívic Barri Vell - Mercadal
  • 11 h – Minigolf + El Circ dels sentits – Plaça Ciutat de Figueres
  • 17 h – Circ històric Raluy – Aparcament de la plaça de l'Assemblea de Catalunya
  • 17 h – El somni d’un pardal – Parc Central de Rafael Masó i Valentí
  • 17.30 h – Trofeu Fires de Girona - Open Kids de Tenis taula – Pavelló Municipal Girona-Fontajau
  • 17.30 h – Jocs tradicionals a la plaça Assumpció! – Plaça de l'Assumpció
  • 19 h – 13è Sant Pere Rock – Plaça de Sant Pere
  • 19 h – Combat de Glosa de Fires de Girona – Jardins de les Pedreres
  • 19 h – Presentació de la campanya Agenda Llatinoamericana Mundial 2026 – Centre Cívic Sant Narcís
  • 19 h – Espectacle itinerant Coblatropic – Plaça del Vi
  • 19.15 h – Zombiewalk – Plaça del Vi
  • 19.30 h – Circ històric Raluy – Aparcament de la plaça de l'Assemblea de Catalunya
  • 19.30 h – Lluís Figueras & The Demons + Xarim Aresté – Parc del Migdia
  • 22 h – Drakofarra – Escales de la Catedral
  • 22.30 h – Booze & Glory + The Baboon Show + Groggy Rude – La Copa
Fires de Girona.

Fires de Girona. / MARC MARTÍ

Dissabte 1 de novembre

  • Tot el dia – Fira-mercat del Dibuix i la Pintura – Plaça del Vi, pujada del Pont de Pedra, rambla de la Llibertat i plaça de Catalunya
  • Tot el dia – Fira-mercat d'Artesans – Carrer de les Ballesteries
  • Tot el dia – Fira mercat d'Alimentació i Artesania – Carrer de Santa Clara
  • Tot el dia – Mercat d'intercanvi de la Lleona – Plaça de Sant Feliu i carrer de Jaume Pons i Martí
  • Tot el dia – Fira-mercat d'Artesans, Antiquaris i Brocanters – Plaça de Sant Feliu
  • Tot el dia – Projeccions contínues d'imatges d'arxiu – Museu del Cinema
  • Tot el dia – Donació de sang per Fires – Plaça de Catalunya
  • 9 h – Tastets de Natura – Parc de les Ribes del Ter
  • 10 h – Jornada de portes obertes a la Generalitat de Girona – Edifici de la Generalitat
  • 10 h – 27è Campionat d'Escacs de Fires "Memorial Antoni Medinyà" – La Copa
  • 10.30 h – Acte cívic en record de les persones difuntes – Cementiri Vell de Girona
  • 11 h – 84è Concurs de colles sardanistes de Girona – Plaça de Francesc Calvet i Rubalcaba
  • 11.30 h – Passejada amb la Mula Baba i titelles – Plaça Celestina Vigneaux
  • 12 h – Celebració del Dia de l'Agent Comercial – Fira de Girona
  • 12 h – Bang! – Plaça de Germans Sàbat
  • 12 h – Filomena – La Copeta
  • 12.15 h – Circ històric Raluy – Aparcament de la plaça de l'Assemblea de Catalunya
  • 13 h – Soroll imminent – La Copa
  • 14 h – Concurs d'arrossos – La Copa
  • 16 h – 10a Cursa de Rutlles de la Rutlla – Carrer de la Rutlla (cantonada amb el carrer de Joan Reglà)
  • 16 h – Sound Narcís – Jardins de les Pedreres
  • 17 h – 66è Concurs Individual de Sardanes Revesses de Girona – Auditori de la Mercè
  • 17 h – The Incredible Box – Parc Central de Rafael Masó i Valentí
  • 17 h – Circ històric Raluy – Aparcament de la plaça de l'Assemblea de Catalunya
  • 17 h – Sardanes amb la Cobla Montgrins – Plaça de Francesc Calvet i Rubalcaba
  • 17 h – Xocolatada infantil – Ateneu Salvadora Catà
  • 18 h – Cor Maragall – Auditori de Girona
  • 18 h – La Selvatana – Envelat (plaça Miquel de Palol)
  • 18.30 h – Roda de capoeira – Plaça de la Independència (a sota les voltes)
  • 18.30 h – Concurs d’estirada de corda infantil – Carrer Nou
  • 19 h – Concurs d'estirada de corda – Carrer Nou
  • 19.30 h – Pujada del Pilar de 4 – Escales de la Catedral
  • 19.30 h – Circ històric Raluy – Aparcament de la plaça de l'Assemblea de Catalunya
  • 19.30 h – Koko Jean & The Tonics + Mambo Jambo Arkestar – Parc del Migdia
  • 20.15 h – Acte final de la Festa Major dels 4 Rius – Carrer Nou amb carrer de Santa Clara
  • 22 h – Igor Lumpert & Innertextures Drum Gods – Sunset Jazz Club
  • 22.30 h – Doctor Prats + La Fúmiga + Flashy Ice Cream – La Copa
Els focs artificials tenen lloc el darrer diumenge de fires.

Els focs artificials tenen lloc el darrer diumenge de fires. / DdG

Diumenge 2 de novembre

  • Tot el dia – Portes Obertes – Museu del Cinema
  • Tot el dia – Portes obertes al Museu d'Història de Girona – Museu d'Història de Girona
  • Tot el dia – Entrada gratuïta als museus de Girona – Museus de Girona
  • Tot el dia – Projeccions contínues d'imatges d'arxiu – Museu del Cinema
  • Tot el dia – Donació de sang per Fires – Plaça de Catalunya
  • 10 h – XLIV Trobada de Gegants i Bestiari de Girona – Parc del Migdia
  • 10 h – XIII Cursa d'orientació Fires de Girona – CREC de Sant Daniel
  • 10 h – 5a Cursa Adaptada d’Infants i Joves – Parc Central de Rafael Masó Valentí
  • 10 h – Passejada literària de Fires – Sant Pere de Galligants
  • 11 h – Obertura del refugi antiaeri del jardí de la Infància – Refugi antiaeri
  • 11 h – Quan el Museu no era Museu – Museus de Girona
  • 11.30 h – Sardanes amb la Cobla Ciutat de Girona – Passeig Francina Boris
  • 11.30 h – Obertura del refugi antiaeri del jardí de la Infància – Refugi antiaeri
  • 12 h – Frutal (diari de moviment d'una pallassa oncològica) – Sala La Planeta
  • 12 h – Obertura del refugi antiaeri del jardí de la Infància – Refugi antiaeri
  • 12.15 h – Circ històric Raluy – Aparcament de la plaça de l'Assemblea de Catalunya
  • 12.30 h – Obertura del refugi antiaeri del jardí de la Infància – Refugi antiaeri
  • 17 h – Circ històric Raluy – Aparcament de la plaça de l'Assemblea de Catalunya
  • 17.30 h – Di-Versiones – La Copa
  • 20 h – Castell de focs – Parc de les Ribes del Ter
  • 20 h – Sébastien Falzon Trio & Jazz Jam Session – Sunset Jazz Club

