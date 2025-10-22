Successos
Detenen un home a Girona per agressió sexual després de tocar-li els pits i escopir una noia
La Policia Municipal el va arrestar a la zona de l'estació de trens després dels fets
La Policia Municipal de Girona ha detingut un home de 35 anys acusat de ser el presumpte autor d’un delicte d'agressió sexual, després d’haver tocat els pit i escopit una noia de 18 anys.
Els fets van tenir lloc dijous 16 d’octubre, a prop de l’estació de trens convencional de Girona. Segons explica la víctima, anava acompanyada de la seva mare i xerraven quan un home es va acostar. L’individu, que caminava per la vorera contrària, es va desplaçar cap a elles, es va ajupir davant de la jove, li va escopir a la cara i li va agafar un pit, empentant-la cap enrere abans de fugir.
La mare va cridar demanant ajuda, fet que va mobilitzar diversos ciutadans que van acudir al lloc. L’home va entrar en un portal proper, però poc després va tornar, segons la víctima, canviat de roba i afaitat a la zona de l'estació.
La Policia Municipal, alertada pels vigilants de seguretat de l’estació, que havien rebut queixes prèvies per conductes similars de l’individu cap a dues noies feia poca estona, va identificar-lo i detenir-lo com a presumpte autor de l’agressió sexual.
Posteriorment, l’home va ser posat a disposició judicial i va quedar en llibertat amb càrrecs. La família ha presentat denúncia pels fets.
Cal destacar que aquest home ja havia generat problemes previs a la zona, fet que havia requerit diverses intervencions policials.
Aquest cas ha generat polèmica a les xarxes socials, on ha circulat un àudio i un text que situen l’agressor com a membre d’un grup d’homes de Mali instal·lats en un “campament” del parc Central, a l’espera de cita per a sol·licitar asil.
Fonts municipals asseguren que aquest individu no forma part del grup actual, ja que va ser expulsat prèviament per ser problemàtic d’un altre grup que estava instal·lat a la zona.
Més "escopinades"
En aquesta zona de l'estació i el seu voltant, darrerament s’han registrat altres incidents relacionats amb escopinades a ciutadans que han generat conflictes a la zona. La Policia Municipal està investigant si aquests fets estan relacionats o si corresponen a altres persones.
Subscriu-te per seguir llegint
- L’Ajuntament de Figueres impulsa el Sector Ronda comprant finques a la Sareb
- Canvi de plans: el Mercat de Nadal del Barcarès sí que se celebrarà aquest 2025
- Una formatgeria familiar de l'Empordà resisteix amb creativitat en plena crisi bovina
- Set nous brots de dermatosi en granges de l'Alt Empordà
- Andrea Tova, mexicana a Catalunya: “Em vaig equivocar de país. No sabia que parlaven català”
- Pere Borràs dimiteix d'alcalde de Pont de Molins
- Agnès Lladó: “Durant massa temps, entre tots, hem maltractat la marca ‘Figueres’”
- Entren a robar en el bar de Siurana i s'enduen els diners de la màquina escurabutxaques