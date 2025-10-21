“Si la vetlladora s'hagués presentat, el meu fill no s’hauria trencat el braç a l'escola fent un salt mortal”
Tot i que les famílies denuncien una reducció d'hores, el Departament d’Educació assenyala que "l'atenció i la inversió augmenten cada curs perquè també creixen les necessitats" i defensa que "les hores es donen als centres educatius i són ells els que decideixen com les reparteixen"
Meritxell Comas
Aquesta és la història d’un gironí de 7 anys diagnosticat amb trastorn de l'espectre autista, dèficit d'atenció i hiperactivitat, i altes capacitats que, tot i tenir dues hores setmanals de vetlladora assignades, encara no l’ha conegut. Fa unes setmanes el menor, en un gest d’impulsivitat perquè “no té cap percepció del risc” -explica la seva mare, que prefereix mantenir l’anonimat- va fer “un salt mortal d’esquenes des d’una espatllera a dos metres d’alçada” al gimnàs del centre educatiu.
La caiguda li va provocar la fractura del cúbit i el radi, i ja s’ha sotmès a tres intervencions quirúrgiques, pendents encara “d’alguna més”. Un escenari que lamenta que “s’hagués pogut evitar si la vetlladora s’hagués presentat”. I és que si aquella tarda va acabar en tragèdia, lamenta, és perquè “no hi havia ningú controlant”.
En aquest sentit, apunta que “si quan el meu fill es desregula no té ningú al costat, es posa en perill a ell mateix però també posa en perill a la resta de persones”; i lamenta que “al casal municipal tenia vetlladora tot el dia però a l’escola només en pot tenir dues hores a la setmana, i encara no l’ha vist cap dia”.
Classes des de casa
La fractura l’ha obligat a quedar-se a casa. “De seguida vaig trucar a Inspecció perquè el meu fill estava totalment desregulat i em van derivar al Centre de Salut Mental per a Infants i Joves, que va emetre un informe dient que el meu fill no era apte per l’escolarització al centre educatiu si no rebia els suports adequats”.
En reclamar al Departament d’Educació que li posessin temporalment vuit hores diàries de vetlladora per no perdre’s les classes, «em van dir que era inviable, tot i haver-hi un decret d’inclusió, i em van activar que vingués un professor particular a casa 12 hores a la setmana”. Un pedaç que encara li ha portat més problemes: “A nivell psiquiàtric el nen està totalment desregulat, no sap distingir el dia i la nit, i s’ha tornat a fer pipí a sobre; tot aquest retrocés s’hagués pogut evitar posant-li més hores de vetlladora i així no hauria perdut també el contacte amb la resta de nens”.
Encara no sap quan es podrà tornar a incorporar a les aules, però calcula que no serà fins al desembre: “És un nen funcional però qualsevol canvi pot trencar per complet la seva vida”. Té un altre fill amb vetlladora assignada que, un mes i mig després d’haver començat el curs, encara tampoc l’ha vist mai.
Més hores de vetlladors
Tot i que les famílies denuncien una reducció d'hores, el Departament d’Educació i Formació Professional assenyala que "les hores, l'atenció i la inversió augmenten cada curs perquè també creixen les necessitats" i defensa que "les hores es donen als centres educatius i són ells els que decideixen com les reparteixen".
En aquest sentit, el Departament d’Educació assenyala que el curs 2024-2025 i el primer trimestre d’aquest es van assignar un total de 7.609 hores setmanals de monitoratge de suport als centres educatius de la demarcació de Girona, amb un pressupost de 4,1 milions d’euros. De l’1 de gener al 31 d’agost de 2026, i de l’1 de gener al 31 d’agost de 2027, es preveu que s'amplii a 9.166,26 hores setmanals (8,8 milions d'euros); mentre que de l’1 de setembre al 31 de desembre de 2026 s'oferiran 8.600 hores setmanals “ja que es preveu una disminució durant el primer trimestre per tenir una reserva per atendre necessitats sobrevingudes que entrin al sistema”, assenyalen des de la conselleria.
Titulació de monitor en el lleure
El sindicat USTEC-STEs fa temps que denuncia que "no s'exigeix cap titulació específica als vetlladors" (estan al conveni col·lectiu de personal de lleure i, per tant, necessiten la titulació de monitor d'educació en el lleure) i reclama que el Departament d'Educació tingui una borsa pròpia per "guanyar transparència i poder canviar els requisits de contractació per garantir que les persones que atenen alumnes amb dificultats tinguin un mínim de coneixements perquè al final són un suport a l'aula", reclama la portaveu del sindicat a les comarques gironines, Glòria Polls. El Departament d'Educació, per la seva banda, assegura que la internalització d'aquest servei, que se subcontracta, "no està sobre la taula".
