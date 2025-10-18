Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Successos

Una persona atrapada en un xoc frontal entre un cotxe i una furgoneta a les Preses

Els Bombers treballen per excarcerar una persona en un dels vehicles

Imatge d'arxiu d'un vehicle dels Mossos senyalitzant un accident. / Mossos d'Esquadra

Núria León

Les Preses

Un accident frontal aquest dissabte el matí a les Preses va tallar totalment la carretera C-152. El xoc es va produïr a les 10.10 hores entre un turisme i una furgoneta. Encara no ha trascendit quants ferits hi ha i la seva gravetat.

Fins a cinc dotacions dels Bombers de la Generalitat van treballar en l'excarceració d'una persona que va quedar atrapada en un dels vehicles.

