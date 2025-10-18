La dermatosi nodular es deixa notar a les fires agràries de les comarques de Girona
La fira de Sant Lluc d’Olot se celebra aquest cap de setmana sense bestiar per prevenir contagis
Berta Artigas Fontàs (ACN)
La dermatosi nodular contagiosa, que afecta el bestiar boví, està deixant empremta a les fires agràries de les comarques gironines. Després de la cancel·lació de la fira de Vilobí d’Onyar, la tradicional Fira de Sant Lluc d’Olot, una de les més antigues de la zona, se celebra aquest cap de setmana sense presència d’animals. "Tothom que ve diu: 'és més trista'!" assegura la Carme Plana, productora de Can Rovira de Batet de la Serra. "La fira és una aparador, una manera d'explicar la feina que fem, i aquest any ha quedat tot una mica descafeïnat" apunta Marc August Muntanya, pastor de Riudaura. En lloc dels animals, l'Ajuntament hi ha instal·lat una zona de jocs infantils i també ha penjat cartells informant sobre la malaltia.
La dermatosi nodular contagiosa, una malaltia que afecta el bestiar boví, continua tenint conseqüències a les comarques gironines. Després de la suspensió de la fira de la llet de Vilobí d’Onyar, les restriccions sanitàries també han alterat la celebració de la Fira de Sant Lluc d’Olot, una de les cites agràries més tradicionals de la demarcació.
Per motius de seguretat, aquest any no s'ha pogut fer l'exposició de bestiar, tot i que el certamen manté bona part de les activitats habituals, com el mercat de productes de proximitat, les mostres d’artesania, el concurs de dibuix, entre d'altres. Segons la regidora d'empresa i comerç Gemma Canalias, han volgut mantenir l'essència de la mostra. "Per nosaltres era important fer valdre el sector ramader, que forma part de la història i de la vida de la fira de Sant Lluc", apunta. Per això, a l'espai on cada any s'hi exposaven els animals, aquest any hi ha instal·lat una carpa amb jocs infantils inspirats en el món de pagès, així com tallers, pintacares i contacontes dedicats a la vida rural. A més, des de l'Ajuntament també s'han col·locat cartells que expliquen la situació actual d'aquesta malaltia.
Malgrat aquests esforços, la sensació general entre els productors és de tristesa. "Aquesta és una fira ramadera, i veure-la sense bestiar és una mica estrany", reconeix Marc August Muntanya, pastor de Riudaura. Ell té cabres i ovelles, que no estan afectades per la malaltia, però assegura que "viu amb preocupació" el que està passant al sector. A més, cada any portava part del seu ramat a la fira. "Per nosaltres és un aparador, una manera d’explicar la feina que fem els pagesos i pastors del territori. Aquest any ha quedat tot una mica descafeïnat", conclou.
Una fira "més trista"
En el mateix sentit parla la productora de Can Rovira de Batet de la Serra, que fan farinetes i diferents productes amb fajol. "La Dermatosi ens afecta a tota la gent de pagès" assegura "només t'has de posar a la pell dels ramaders que els hi ha de matar les vaques". A més, ells tenen camps i els hi portaven vaques durant l'hivern, quan baixaven de la muntanya. Aquest any assegura que "no sabem si els hi podran portar o no". Més enllà d'això, assegura que la fira d'aquest any és molt "trista": "Passes pel pavelló i no hi ha vaques, ni cavalls, ni porcs, ni conills... Hi havia una mica de tot, i per Sant Lluc quasi no hauria de faltar".
Altres venedors, com Maurici, que és treballador en una distribuïdora de formatges, alerta que tot i que no s’han vist afectats directament, la manca de producció de llet podria repercutir en l’augment del preu de productes i fins i tot en la desaparició d’algunes varietats.
La cancel·lació de totes les fires relacionades amb bestiar és una de les mesures de contenció de Dermatosis Nodular Contagiosa imposada pel Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació. Aquesta malaltia no afecta les persones, però es contagia de forma ràpida entre el bestiar boví, per vectors com mosquits. Segons les autoritats, les restriccions es mantindran fins que la situació estigui completament controlada.
Malgrat les limitacions, la ciutat d’Olot espera mantenir l’afluència de visitants i convertir la Fira de Sant Lluc en una festa del món rural adaptada a les circumstàncies actuals.
