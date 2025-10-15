Suport a Palestina
Piquet davant el Carrefour de Girona cridant a "boicotejar" Israel i les empreses que hi tenen vincles comercials
Una cinquantena de manifestants es concentren davant el supermercat i critiquen que el pla de pau "ja s'ha incomplert"
Xavier Pi / Aleix Freixas
Una cinquantena de manifestants han fet un piquet i s'han concentrat davant el supermercat Carrefour de Girona en suport al poble palestí, cridant a "boicotejar" Israel i les empreses que hi tenen vincles comercials. Davant un desplegament policial que ha impedit que entressin a l'establiment, els concentrats criden consignes com "No és una guerra, és un genocidi", "Des del riu fins al mar, Palestina guanyarà" o "Israel assassina, Carrefour patrocina". Els manifestants, entre els quals hi ha membres de la plataforma Girona amb Palestina BDS i del sindicat IAC, critiquen que el pla de pau per a Gaza "ja s'ha incomplert", que s'ha fet d'esquena al poble palestí i fan una crida a la ciutadania a sumar-se a la vaga general d'aquest 15-O.
El piquet davant el supermercat Carrefour ha volgut escenificar el rebuig dels manifestants a les empreses que tenen vincles comercials amb Israel. De fet, en diferents fulletons que han posat als parabrises dels cotxes aparcats, assenyalen directament la cadena com a "facilitadora del genocidi a Palestina" per haver "donat suport a soldats israelians amb regals per al seu ús personal" i haver-se associat amb empreses israelianes "involucrades en greus violacions contra el poble palestí".
El piquet de primera hora a Girona ha congregat una cinquantena de manifestants. A les portes del supermercat, on no han pogut accedir perquè hi ha quatre furgones dels Mossos d'Esquadra que els ho impedeixen, els concentrats han fet onejar banderes de Palestina i criden diferents consignes. Entre aquestes, "Israel assassina, Carrefour patrocina", "No és una guerra, és un genocidi", "Boicot Carrefour", "Per Palestina, vaga general" o "Des del riu fins al mar, Palestina guanyarà".
El portaveu de la plataforma Girona amb Palestina, Roc Domingo, ha fet una crida a "boicotejar" Israel i les empreses que hi tenen vincles comercials. Domingo també ha criticat que, a poques hores d'haver-se signat el pla de pau, Israel "ja l'ha incomplert" i ha dit que l'alto al foc s'ha negociat d'esquena al poble palestí.
Per la seva banda, la portaveu de la IAC, Anna Alcalà, ha fet una crida a la classe treballadora perquè surti al carrer aquest 15-O i secundi la vaga general en suport al poble palestí. "Hem d'organitzar-nos i defensar els seus drets, perquè és clar que els estats no ho faran", ha afirmat Alcalà.
Embargament "integral" d'armes
La plataforma Girona amb Palestina BDS assegura que aquest 15-O ha de servir per "aturar la normalitat quotidiana davant el genocidi, el colonialisme, l'ocupació militar i l'apartheid imposat per Israel al poble palestí". Subratllen que, entre les principals motivacions per a la vaga general hi ha reclamar l'embargament "integral i retroactiu d'armes a Israel", la ruptura de totes les relacions diplomàtiques, acadèmiques, culturals i esportives i que s'impulsin sancions a empreses que hi tinguin vincles comercials.
Durant el piquet al davant del Carrefour, s'ha viscut un moment de tensió -amb algunes empentes- quan els Mossos d'Esquadra han mogut una de les furgones i l'han desplaçada uns metres més enllà.
- El conflicte per la pèrdua de les 'passanelles' de Cadaqués salta a la televisió internacional
- Transgourmet compra l’empresa de distribució Dispuig de Girona
- La Dermatosi Nodular s’estén a l’Alt Empordà: nou granges i més de 1.400 animals afectats
- De Peralada a Figueres
- Albons ret homenatge al veí Miquel Costa Saló, deportat i mort al camp de Zement el 1944
- No tot pot ser prioritat
- Descobreix el torró de l'Empordà que triomfa als concursos més prestigiosos
- 5 destinacions poc massificades d’Europa per a una escapada de cap de setmana aquesta tardor