Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Mor un motorista en un xoc contra un camió d'escombraries a Lloret de Mar

L'accident es va produir ahir divendres al migdia a la pista asfaltada al dipòsit controlat de residus

Lateral d'un helicòpter del SEM

Lateral d'un helicòpter del SEM / Norma Vidal

ACN

Lloret de Mar

Un motorista va morir ahir divendres al migdia en un xoc contra un camió d'escombraries a Lloret de Mar (Selva). L'avís de l'accident es va rebre a les 13.22 hores a la pista asfaltada que connecta la C-63 amb la planta de transvasament i el dipòsit controlat de residus de Lloret, segons han informat els Bombers de la Generalitat.

Per causes que s'investiguen, es va produir una col·lisió frontal entre el camió de brossa i la motocicleta en un estretament de la calçada a la zona de 'les Alegries'. El conductor del vehicle de dues rodes va patir ferides de molta gravetat i va perdre finalment la vida. La víctima és un home veí de Blanes i treballador de l'empresa de gestió de residus GBI, segons va avançar el digital 'Lloret Gaceta'.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents