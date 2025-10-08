Gastronomia
El món de la gastronomia celebra "Girona Delícia"
Unes 200 persones van participar aquets dimarts al vespre en la festa que es va fer a la finca Mas Batlle per presentar en societat "Girona Delícia", el nou espai informatiu que ha creat Diari de Girona -del mateix grup editorial que l'EMPORDÀ- per oferir-hi de manera específica continguts relacionats amb el sector gastronòmic de les comarques gironines
Alfons Petit
Una àmplia representació del sector gastronòmic de les comarques gironines va assistir ahir al vespre a l’acte de presentació de Girona Delícia, el nou projecte editorial de Diari de Girona -del mateix grup editorial que l'EMPORDÀ- que consisteix en un espai dedicat a informar de manera específica precisament sobre la gastronomia de la província. Al voltant de dues-centes persones es van aplegar a la finca Mas Batlle, on van conèixer per boca dels seus responsables detalls sobre la iniciativa i van intercanviar impressions sobre el projecte.
Ja fa molts anys que Diari de Girona ofereix informació sobre la riquíssima activitat gastronòmica de la província, una autèntica potència culinària tant per la producció d’aliments de qualitat com per la presència de restaurants de tota mena, entre els quals fins a quinze establiments amb estrella Michelin, i amb una qualificada i consolidada oferta vinícola i enoturística. És un sector a més, que genera un creixent interès en la societat.
Per tot plegat, Diari de Girona fa ara un pas endavant i crea un espai propi per a les informacions gastronòmiques, Girona Delícia, amb continguts informatius específics sobre aquest sector a les comarques gironines en format digital i de paper i també a les xarxes socials. "Menjar, beure, viure" és el lema d’aquest nou projecte editorial que vol agrupar tota la informació relacionada amb l’ampli i divers sector de la gastronomia a la província (restauradors, elaboradors, productors, professionals del servei i la cuina...).
La presentació d’ahir va reunir representants de restaurants (hi havia diverses estrelles Michelin, entre d’altres), de productors i elaboradors d’aliments, vins i altres begudes, d’empreses distribuidores i d’altres relacionades d’una manera o altra amb la gastronomia. També hi eren presents el subdelegat del Govern de l’Estat a Girona, Pere Paramon, el president de la Cambra de Comerç, Jaume Fàbrega, i en representació de l’Ajuntament de Girona, el quart tinent d’alcaldia i regidor de talent, innovació, salut i comunitat, Xavier Aldeguer Manté, la regidora de servei a les persones i de llengua catalana, Núria Riquelme Zurita i el regidor del PSC. L’acte, organitzat per Diari de Girona i el grup al qual pertany, Prensa Ibérica, tenia el patrocini de Transgourmet, L’Amant, Estrella Damm i Grup Pous; la col·laboració de Cafès Cornellà, NEORG, Divinum, Molí de l’Escala i Pocavergonya; i el suport de la Generalitat de Catalunya i la Diputació de Girona.
"Riquesa gastronòmica"
"Hem creat Girona Delícia amb la mateixa filosofia que cada dia fem el Diari de Girona", va assegurar en la seva intervenció el director del diari, Josep Callol, que precisava que "la idea no va ser mai fer un producte comercial, sinó un producte editorial que pugui funcionar comercialment. Fem cada dia un diari amb els dos suports, digital i paper, on conviuen desenes de formats (entrevistes, reportatges, notícies i també publicitat i contingut comercial) i de la mateixa manera estem fent Girona Delícia. Es tracta d’un nou diari a dins d’un diari que té 136 anys d’història".
Callol justificava la iniciativa assegurant que "Girona té una riquesa gastronòmica impressionant. Un gran cuiner un dia em va dir que volia convertir les nostres comarques en el centre mundial de la gastronomia. Em va fer pensar si això és possible i vaig arribar a la conclusió que sí, perquè tenim dos fonaments que han estat i són molt importants, que han posat les bases d’aquesta riquesa. El Bulli, primer, i El Celler de can Roca després. Els dos projectes han estat i són generosos amb Girona i amb tot l’univers gastronòmic que hi conviu. I han contribuït, més enllà de les estrelles Michelin o dels grans restaurants, vins o productes premiats aquí i allà, a la qualitat que avui tenim en el territori. Sense oblidar els projectes que s’han construït fora de Girona i que tenen el seu origen aquí".
També va intervenir en l’acte, per presentar el projecte, el gerent de Diari de Girona, Maneu Fernández, la persona que va impulsar la iniciativa ja fa un parell d’anys: "Ha estat un projecte cuinat a foc lent", va explicar en aquest sentit. Després de donar detalls sobre la gènesi de Girona Delícia, i sobre els objectius de la iniciativa, va assegurar que en totes les reunions que ha mantingut amb persones del sector per exposar-los la idea "hem rebut sempre molt bona resposta". Maneu Fernández va assenyalar que una de les intencions d’aquest projecte és posar en valor personatges i activitats que habitualment no són conegudes: "Volem posar al davant el que hi ha al darrere del pla", va afirmar, una frase que és un altre dels lemes del projecte.
Precisament per això, a l’acte d’ahir al vespre també hi van tenir veu un cuiner i un productor. Jordi Jacas, del Molí de l’Escala, va defensar que "comunicar allò que fem és molt important en el nostre sector, i Girona Delícia por ser una gran eina en aquest sentit", mentre que Jaume Armengol, president de la IGP Poma de Girona, reivindicava la feina que es fa en el sector primari i la necessitat de transmetre-la: "Una plataforma com Girona Delícia ens pot ajudar".
A més de continguts informatius Girona Delícia neix amb la voluntat d’organitzar esdeveniments relacionats amb la gastronomia de les comarques gironines (showcookings, jornades, xerrades, etc...) i de convocar una gala anual per premiar les millors contribucions al sector.
Diferents suports per al mateix producte
Girona Delícia (gironadelicia@ddg.cat) arribarà als lectors per tres vies diferents, combinant les noves tecnologies amb el suport en paper tradicional de Diari de Girona. El projecte disposa del seu espai específic a la web del diari, on es publicarà informació enogastronòmica de manera sistemàtica, amb notícies diàries sobre l’ampli ventall de temes que ofereix el sector: nous i vells establiments, productes de temporada, entrevistes, reportatges, informació de fires, campanyes, premis, curiositats, receptes... Tota aquesta informació combinarà el rigor periodístic amb la vocació divulgativa, inclourà continguts en vídeo, i arribarà a les xarxes socials, un altre dels eixos del projecte. Girona Delícia hi tindrà una presència constant, bé amb adaptacions d’informacions elaborades per a l’edició digital o de paper del diari, bé amb la difusió de continguts propis.
Una selecció del material generat durant la setmana per a l’edició digital, i també material nou creat expressament, més reposat i treballat més a fons (especialment entrevistes i reportatges sobre professionals, establiments i elaboradors i productors), es publicarà de manera setmanal en l’edició de paper del diari, en un espai batejat també com a Girona Delícia al suplement Dominical. A més, les informacions gastronòmiques que siguin d’actualitat estricta continuaran trobant al seu espai en l’edició diària en paper.
