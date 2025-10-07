Turisme
Cent vint agents de viatge i prescriptors nord-americans s'interessen per l'oferta turística de les destinacions empordaneses i gironines
Empreses i entitats turístiques gironines es despleguen en missió promocional i comercial als Estats Units per incidir en els principals programadors pel client d'alta gamma
El Patronat de Turisme Costa Brava Girona de la Diputació de Girona, amb la col·laboració de l'Agència Catalana de Turisme, ha impulsat una missió promocional i comercial per donar a conèixer a agents de viatge, programadors i prescriptors de viatges nord-americans l'oferta turística de la Costa Brava i el Pirineu de Girona.
En el cicle de trobades professionals, que van tenir lloc a Miami, Dallas i Nova York, hi van participar onze empreses turístiques gironines (Boutique Villas by Corredor Mató, Camiral, a Quinta do Lago Girona, Evenia Hotels, Fimed Holtes, Finca Victòria Hotel&Spa, Flateli, Hotel Alàbriga, Hotels CMC, Park Hotel San Jorge by Escampa Hotels, Turismon Travel i Visit Palafrugell) i vent vint agents i programadors d'agències de viatges dels Estats Units.
A cada ciutat s'organitzava una presentació de la destinació i de les empreses i entitats participants, seguida d'un networking. Els professionals nord-americans van manifestar interès per conèixer productes i serveis turístics originals i autèntics, establiments d'allotjament d'alta gamma, activitats enogastronòmiques i culturals amb valor i diferents per a un client més exclusiu.
Jordi Masquef, alcalde de Figueres, diputat de la Diputació de Girona i vicepresident del Patronat de Turisme Costa Brava Girona va encapçalar la delegació gironina. "És un client molt interessant, amb un nivell de despesa alt, que fa estades llargues i que viatja fora de temporada", va manifestar Masquef, parlant del mercat nord-americà, del qual va afegir que "encaixa perfectament en el nostre objectiu i estratègia de desestacionalitzar el turisme".
Aquesta sèrie d'actuacions estan programades dins del Pla d'accions 2025 de l'entitat per incidir en els mercats emissors internacionals de llarga distància d'alt valor i se sumen a les accions prèvies realitzades en aquest mercat com les fires United Soccer Coaches Convention a Chicago, específica de turisme esportiu; la North America Golf Tourism Convention a Alabama, del sector del golf; la Seatrade Cruise Global de Miami, del sector dels creuers, i la IMEX Amèrica a Las Vegas, dedicada al turisme de negocis, entre d'altres. A tres de les fires s'hi ha participat promocionant l'oferta de la destinació, amb resultats satisfactoris.
El turisme nord-americà, un mercat dinàmic i en progressió
Catalunya és la primera destinació de l'Estat espanyol receptora de turistes procedents dels Estats Units. El turista nord-americà viatja a Catalunya majoritàriament per vacances i oci, per experimentar completament la destinació. Té al nivell educatiu, pernocta principalment en hotels (el 85%) i fonamentalment viatja sense paquet turístic.
Generalment viatja en parella o família i mostra interès per explorar noves destinacions des del vessant cultural, enogastronòmica i també per gaudir de serveis i activitats d'alta gamma, que li aportin valor al viatge. El patró temporal dels viatges dels nord-americans a la destinació es concentra entre els mesos de maig i octubre, fet que contribueix a la desestacionalització. L'ús dels canals de reserva en línia és el més freqüent entre els viatgers a l'hora de comprar els diferents components del viatge.
El 2025 es destaca l'elevada connectivitat entre els Estats Units i Catalunya, que connecta amb vols directes deu ciutats nord-americanes amb Barcelona. Les principals rutes són amb Miami, Nova York i Dallas, ciutats amb més freqüències i accessibilitat amb l'aeroport català.
Segons dades d'Eurecat, a través de la plataforma TDS, de gener a agost de 2025 la demarcació de Girona ha registrat 64.825 turistes procedents dels Estats Units que han generat 185.582 pernoctacions en els establiments d'allotjament turístic reglats, dada que representa un 5 % més que en el mateix període de 2024. Cal remarcar que el mes de juny ha estat el mes amb més nombre d'estades de nord-americans registrades a la destinació amb prop de 44.000. La dada manifesta la tendència desestacionalitzadora d'aquest mercat.
A partir de les dades de la plataforma d'Intel·litur de l'Agència Catalana de Turisme, es calcula que la despesa mitjana diària que duu a terme el turista nord-americà a Catalunya és de 299 euros, actualment de les més elevades.
