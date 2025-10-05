Ramaderia
Ramaders gironins restringeixen les visites a granges i intensifiquen la neteja per protegir-se de la Dermatosi Nodular
Reclamen al Departament d'Agricultura que comenci a vacunar
Berta Artigas Fontàs
Cornellà del Terri
Els ramaders gironins han activat mesures "extres" de bioseguretat davant la confirmació del primer cas de Dermatosi Nodular Contagiosa a Castelló d'Empúries. En aquest sentit, han reduït al mínim les visites de persones que no formen part de l'explotació, han reforçat la desinfecció de vehicles i persones, i han extremat la neteja de les granges. "Si no s'actua ràpid, pot ser la mort de les explotacions ramaderes en aquesta zona", assegura Josep Juscafresa, ramader a Cornellà del Terri. "Contra això és molt difícil de lluitar", afegeix Lluís de Cámera, que té l'explotació a Agullana. Coincideixen a reclamar al Departament que posi en marxa una campanya de vacunació per protegir el sector.
