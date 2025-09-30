Guardó
Neix el Premi Joaquim Vallmajó per reconèixer el compromís amb la pau i la solidaritat a les comarques gironines
L'impulsa la Coordinadora d'ONG Solidàries, s'entregarà el 26 d'abril i té una dotació mínima de 500 euros
Les comarques gironines estrenen guardó per reconèixer el compromís amb la pau, la solidaritat i la justícia social de persones, entitats i col·lectius de la demarcació. La Coordinadora d'ONG Solidàries ha impulsat el Premi Joaquim Vallmajó, en record al missioner i cooperant empordanès assassinat a Rwanda el 1994. El guardó s'entregarà el 26 d'abril i les candidatures es podran presentar fins a finals d'aquest any. Tindrà una dotació econòmica mínima de 500 euros, que es podrà incrementar en funció de les aportacions voluntàries. Des del grup impulsor, subratllen que el guardó no tan sols permetrà "donar a conèixer i recordar la tasca" del cooperant, sinó també "visibilitzar aquells Joaquim Vallmajó que hi ha avui a comarques gironines".
El Premi Joaquim Vallmajó, que impulsa la Coordinadora d'ONG Solidàries, vol reconèixer "el compromís i la tasca de persones, entitats i col·lectius que treballen per la solidaritat, la cooperació, la pau, la veritat i la justícia social". Es lliurarà per primer cop el 26 d'abril -i a partir d'aquí, anualment en aquesta data- coincidint amb el dia en què Vallmajó va morir assassinat a Rwanda.
Des del grup impulsor del guardó, el seu representant a l'Alt Empordà, Josep Maria Bonet, subratlla que entre els objectius del premi hi ha també difondre la tasca que va fer el cooperant i donar-lo a conèixer a les noves generacions. "És una bona manera de poder recordar la seva manera de treballar, i també visibilitzar tots aquells Joaquims Vallmajó que hi ha a comarques gironines", explica Bonet, en referència a la tasca de persones i entitats que treballen al territori.
Per la seva banda, Josep Lluís Tejeda, també del grup impulsor, posa en relleu que, mentre era a Rwanda, Vallmajó es va ocupar de "documentar i explicar allò que passava perquè fos conegut" (en referència al genocidi). "Per això, el premi també té un vincle amb les comarques gironines, perquè vol donar veu i fer d'altaveu a persones i entitats que treballen en l'àmbit dels drets i la justícia social des de l'anonimat".
Les candidatures per optar el guardó s'obren a partir d'aquest dimecres i es podran presentar fins al 31 de desembre (a través d'un formulari oficial que es publicarà a la web i a les xarxes de la coordinadora). Hi poden optar tant autocandidatures com propostes a tercers, sempre que el projecte, la persona, associació o entitat tingui activitat a la demarcació.
La dotació econòmica del premi serà d'un mínim de 500 euros (que es podran incrementar en funció de la recollida d'aportacions voluntàries). També inclourà un reconeixement públic a l'esforç i impacte dels projectes premiats i un gravat de l'artista altempordanès Miquel Duran.
El jurat el formaran membres de la coordinadora, del col·lectiu Justícia i Pau de Girona, la família Vallmajó, el grup impulsor empordanès i dues persones més (en qualitat de president i vicepresident).
"Esperit de compromís i entrega"
La Coordinadora d'ONG Solidàries destaca que el premi vol "valorar les lluites socials al territori i mantenir viu l'esperit de compromís i entrega de Joaquim Vallmajó". El seu portaveu, Albert Quintana, destaca que Vallmajó "és tot un referent en l'àmbit de la solidaritat i la cooperació per haver viscut 30 anys amb un poble, i ser un més, fent-se defensor de les seves causes".
Joaquim Vallmajó (1941-1994) va ser un missioner i cooperant empordanès vinculat a la tasca de promoció social i drets humans a l'Àfrica, especialment a Rwanda. Va treballar amb comunitats locals fomentant la pau, l'educació i el desenvolupament. Compromès amb la justícia i la no-violència, va denunciar públicament la repressió i les violacions de drets humans al país. L'abril de 1994, en el context del genocidi de Rwanda, va ser segrestat i assassinat per forces militars. "La seva vida és un referent de solidaritat i compromís internacional", destaca la Coordinadora d'ONG Solidàries.
- Sonia López Iglesias, especialista en adolescència: 'No li diguis mai al teu fill que t’avergonyeix la música que escolta
- Una òliba travessa 310 km de Saragossa fins als Aiguamolls de l’Empordà en “un viatge poc habitual”
- Mor una dona de 91 anys després d'una caiguda en un portal del carrer Muralla de Figueres
- Neix el Camí del Manol, una ruta pedalable que uneix set municipis de l’Alt Empordà per impulsar el turisme sostenible
- Un Cavall de Troia a la plaça de l’Ajuntament de Figueres
- EN IMATGES | Rescaten a Figueres quatre gossos malinois que s'utilitzaven per la criança i venda il·legal de cadells
- Els partits s’activen per frenar la sagnia de vots cap a l’extrema dreta a Catalunya
- Escudero critica la llei del tabac: 'Només hi ha normatives per prohibir, prohibir i prohibir