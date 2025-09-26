Successos
Identificat el jove trobat mort en un bosc de Lloret: era el turista britànic desaparegut
Els Mossos descarten una mort criminal i s'apunta a causes naturals
El cos d'un jove localitzat sense vida dimarts passat a Lloret de Mar correspon al del jove turista britànic desaparegut, Josh Rogers, de 33 anys. Ara, amb la identificació confirmada, els Mossos afirmen que descarten qualsevol indici de criminalitat. Tot apunta a una mort per causes naturals a l’espera dels resultats definitius de l’autòpsia, que determinaran les causes exactes.
D’altra banda, la seva germana ha confirmat a través de les xarxes socials que la identificació del cos ja s’ha fet efectiva i que, malauradament, es tracta del seu germà. En diversos grups de Facebook, ha escrit: “Ha estat identificat i ha mort”, i ha demanat que totes les publicacions que havien ajudat a difondre la desaparició siguin eliminades, ara que el cos ja ha estat localitzat.
La localització
La troballa del cos va tenir lloc dimarts a la tarda, cap a les quatre, en una zona boscosa de la urbanització Roca Grossa, a Lloret. Un ciutadà va alertar els serveis d’emergència després de la troballa i fins al lloc dels fets s’hi van desplaçar efectius dels Mossos d’Esquadra, els Bombers i la Policia Local de Lloret de Mar.
A l’arribada, els serveis d’emergència van confirmar que el jove ja havia mort. El cadàver no presentava signes de violència ni indicis que hagués estat al lloc durant gaire temps, es calcula que feia aproximadament 48 hores que havia mort.
Tot i que en el moment de la troballa no portava cap documentació a sobre, la descripció física va fer sospitar ràpidament que podia tractar-se del jove britànic desaparegut feia tres dies. Josh Rogers estava allotjat en un hotel de Lloret i no s’hi havia tornat a presentar des de dissabte, cap a dos quarts d’una del migdia. La seva desaparició havia estat denunciada per la família, que havia informat que es trobava en un moment de vulnerabilitat i amb problemes de salut mental.
Crida
La germana i altres familiars havien difós el cas a través de Facebook i TikTok, demanant col·laboració ciutadana i anunciant que es desplaçarien a la localitat per ajudar en la recerca. També van explicar que el telèfon del jove estava apagat i que no havien pogut contactar-hi des del dia de la desaparició. El cas estava en mans dels Mossos d’Esquadra i la policia britànica. Ara, amb la identificació confirmada, els Mossos han informat que descarten qualsevol indici de criminalitat.
