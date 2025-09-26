Llei de la Segona Oportunitat
Exoneren un gironí d'un deute de més de 333.000 euros per dificultats econòmiques i enganys d'un assessor
El deutor, pare de tres fills, ha quedat alliberat en acollir-se a la Llei de la Segona Oportunitat
Un veí de Girona ha estat exonerat d’un deute de 333.719 euros després d’acollir-se a la Llei de la Segona Oportunitat. El procediment ha estat gestionat pel despatx d'advocats especialitzat Repara tu Deuda Abogados.
Segons ha explicat el bufet, la situació d’insolvència del client es va iniciar amb la necessitat de finançar la reparació del vehicle que utilitzava per anar a treballar. Posteriorment, va contraure nous crèdits per fer front a despeses mèdiques odontològiques de la seva parella i la seva filla. La seva situació laboral, marcada per la temporalitat i la inestabilitat d’ingressos, va dificultar encara més la seva capacitat per assumir els deutes.
Enganyat
Amb tres fills menors a càrrec i només una font d’ingressos, el deutor va veure’s obligat a continuar demanant crèdits per cobrir les necessitats bàsiques familiars. La situació es va agreujar amb l’execució de la hipoteca del seu habitatge, que va deixar un deute pendent amb l’entitat financera. A més, va ser víctima d’un engany per part d’un assessor que, actuant sense el seu consentiment, va fer operacions immobiliàries al seu nom, generant encara més càrregues econòmiques.
Davant aquesta situació límit, el gironí va decidir acollir-se a la Llei de la Segona Oportunitat, un mecanisme legal que permet a particulars i autònoms cancel·lar els seus deutes quan es troben en una situació d’insolvència i compleixen determinats requisits. El jutjat va aprovar l’Exoneració del Passiu Insatisfet (EPI), que li permet començar de nou lliure de deutes.
Des de la seva entrada en vigor l’any 2015, aquesta llei ha permès a milers de persones sortir d’un cercle d’endeutament insostenible. El despatx Repara tu Deuda Abogados, fundat el mateix any, ja ha aconseguit l’exoneració de més de 340 milions d’euros a clients de tot l’Estat, informa el bufet en un comunicat. Que afegeix que molts dels seus clients "decideixen explicar la seva història per ajudar altres persones que es troben en una situació similar. El seu testimoni és una eina poderosa per perdre la por i iniciar el procés”.
