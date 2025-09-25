Càritas
Àngels Camós agafa el relleu a Dolors Puigdevall al capdavant de Càritas Diocesana de Girona
Llicenciada en Filologia, va iniciar la seva vinculació amb l’entitat l’any 1989 com a voluntària de Càritas Interparroquial de Banyoles
Meritxell Comas
Àngels Camós i Plana (Banyoles, 1966) serà la nova directora de Càritas Diocesana de Girona, un nomenament per part del bisbe Fra Octavi Vilà, a proposta pel Consell Diocesà, que entrarà en vigor l'1 d’octubre. D'aquesta manera, Camós agafa el relleu a Dolors Puigdevall, directora de l’entitat des del 2016, que arriba al final del seu segon mandat.
Llicenciada en Filologia per la Universitat de Girona i la Universitat Autònoma de Barcelona, el seu vincle amb l'entitat va començar l’any 1989 amb un voluntariat a Càritas Interparroquial de Banyoles. Des d’aleshores sempre ha estat vinculada a Càritas, començant la seva relació laboral l’any 1991 al programa d’immigració.
Durant els darrers 30 anys ha format part de diversos equips dins l'entitat: des del grup de neteja de Girona Est al Servei d’Intervenció Educativa, passant per dinamització del voluntariat i persones grans. Des del 2019 és la coordinadora de l’àrea d’acció social al territori.
“Assumir la direcció és un repte important que accepto amb il·lusió i gratitud per continuar, amb la gran responsabilitat que comporta, treballant en la missió de Càritas d’acollir i acompanyar les persones més vulnerables, amb la implicació i l’acció conjunta dels equips de voluntariat i del personal tècnic”, explica Camós.
El Consell Diocesà ha valorat Àngels Camós com la persona idònia per assumir la responsabilitat “pel seu coneixement del territori, la seva valoració pels equips locals i l’equip tècnic, la seva orientació al servei, les habilitats personals en la gestió d’equips i, tot plegat, amb un perfil on destaquen la humilitat, la capacitat d’escolta, el diàleg i la fermesa”. També considera "molt valuós" el seu coneixement de les Càritas locals i del Bisbat, la seva expertesa en la gestió d’equips i que es tracta d'una persona de l’àmbit eclesial.
El Consell Diocesà també ha acordat incorporar Maria Teresa Egea com a voluntària, a l’equip directiu de Càritas Diocesana de Girona com a nova sotsdirectora diocesana. Representant de Càritas de les parròquies de la ciutat de Girona des de l’any 2021, Egea assumirà aquest càrrec de nova creació amb l’objectiu de “donar suport a l’acompanyament de la directora al territori, especialment en l’àmbit territorial de la ciutat de Girona i equips propers, i d’aportar visió des del voluntariat a l’acció de l’equip directiu”.
