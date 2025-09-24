Successos
Un jove apareix sense vida en un bosc de Lloret: es podria tractar d'un desaparegut
Els Mossos esperen els resultats de l’autòpsia, però de moment descarten que la mort hagi estat violenta
Un jove va ser localitzat sense vida aquest dimarts a la tarda en una zona boscosa de la urbanització Roca Grossa, a Lloret de Mar.
La troballa la va comunicar un ciutadà pels volts de les quatre de la tarda que, inicialment, va alertar que hi havia una persona que patia una aturada cardíaca i inconscient. Immediatament, es van desplaçar al lloc dels fets els Mossos d’Esquadra, els Bombers i la Policia Local de Lloret de Mar.
En arribar, els efectius van comprovar que el jove ja no presentava signes de vida. A més, no hi havia indicis que fes gaire temps que era mort -unes 48 hores- ni tampoc signes visibles de violència en el seu cos.
Els Mossos han confirmat la troballa i han informat que estan a l’espera dels resultats de l’autòpsia, però que, en un primer moment, descarten que la mort sigui violenta, apuntant més aviat a causes naturals.
Possible desaparegut
El jove, de 33 anys, no portava cap documentació, però la policia ha relacionat la troballa amb la desaparició d’un turista amb aquestes característiques. La família havia denunciat la seva desaparició feia tres dies. L’home s’allotjava en un hotel de Lloret de Mar i feia dies que no donava senyals de vida. Tot i que tot sembla indicar que es tracta de la mateixa persona, caldrà esperar a les proves forenses per confirmar-ho.
Subscriu-te per seguir llegint
- Ideal per visitar aquesta tardor: l'encantador poble medieval de la Catalunya Nord que es troba a menys de dues hores de l
- La Festa de la Sal de l'Escala, imant per als visitants
- Arriben els busos elèctrics que permetran fer visites al fossar del castell de Sant Ferran de Figueres
- Transgourmet: una història nascuda a l
- Oriol Bru, el pescador més jove de la confraria de Llançà: 'Des de petit que volia ser pescador, em volia dedicar a això
- La piscina exterior de Figueres tanca la temporada amb 14 incidents
- Una xarxa transfronterera protegeix l'Albera Marítima des de Colera i Portbou: 'Volem conscienciar el territori
- L'escola de Vilamalla estrena aire condicionat gràcies a la col·laboració entre famílies, l'Ajuntament i empreses