Successos
Llagostera emmarca el tiroteig com "un incident puntual" però preveu un reforç dels Mossos d'Esquadra
L'alcalde veu la protesta veïnal contra la delinqüència com una resposta "lògica" i anuncia que hi participarà
Aleix Freixas
L'alcalde de Llagostera, Narcís Llinàs, assegura que el tiroteig d'aquest dilluns 22 de setembre al vespre ha estat "un incident puntual", tal com han confirmat els cossos policials que han participat en la Junta de Seguretat Local.
A les dotze del migdia l'alcalde de Llagostera ha presidit la Junta de Seguretat Local convocada de forma urgent i amb caràcter extraordinari per analitzar la situació del municipi l'endemà que es produís un tiroteig. En la reunió hi ha participat el mateix alcalde, alguns regidors de l'ajuntament, la Policia Local de Llagostera, els Mossos d'Esquadra i el director dels serveis territorials del Departament d'Interior a Girona.
En aquesta trobada, l'alcalde ha assegurat que volia tractar "el que ha passat i cap a on anem". En aquest sentit, els cossos de seguretat li han confirmat que el tiroteig és "un incident puntual" i que és molt poc probable que es repeteixi. De fet, Llinàs assegura que Llagostera és un poble que té els mateixos problemes que tenen altres poblacions properes i per això descarten que hi hagi la situació com per viure un segon tiroteig.
De tota manera, l'alcalde ha garantit que els Mossos d'Esquadra ofereixen "suport" al municipi de forma indefinida mentre la situació es resolgui. En paral·lel, Llinàs ha remarcat que el municipi està portant a terme diferents accions per garantir la seguretat al municipi. La més destacada és la "col·laboració" entre cossos policials per realitzar operatius conjunts.
A més, també s'han instal·lat càmeres de vigilància en algunes zones conflictives i l'alcalde ha avançat que "se'n posaran més". Per altra banda, la Policia Local de Llagostera ha optat per fer un patrullatge diferent en zones conflictives. Es tracta d'un "patrullatge més directe" que els agents fan a peu per garantir la seguretat de determinats punts de Llagostera.
Suport a la protesta
L'alcalde de Llagostera, Narcís Llinàs, ha anunciat que participarà en la concentració d'aquest dimarts a la tarda en contra de la delinqüència. Es tracta d'una iniciativa veïnal i apolítica que busca mostrar el rebuig a la delinqüència que hi ha al municipi. L'alcalde ha assegurat que veu la concentració com una resposta "lògica" a la preocupació que ha despertat el tiroteig entre el municipi.
Llinàs assegura que el govern local "dona suport" a la concentració. "Jo com a alcalde i ciutadà també vull la seguretat del meu poble", ha declarat el batlle a l'ACN. Narcís Llinàs ha afegit que recolzen la protesta perquè "és el que estem treballant", en referència a la lluita contra la delinqüència que articula l'Ajuntament de Llagostera. La concentració es farà a les set de la tarda a la plaça de Catalunya.
- Ideal per visitar aquesta tardor: l'encantador poble medieval de la Catalunya Nord que es troba a menys de dues hores de l
- Oriol Bru, el pescador més jove de la confraria de Llançà: 'Des de petit que volia ser pescador, em volia dedicar a això
- S’esfondra una casa en obres a l’Escala i afecta habitatges propers
- Arriben els busos elèctrics que permetran fer visites al fossar del castell de Sant Ferran de Figueres
- L'escola de Vilamalla estrena aire condicionat gràcies a la col·laboració entre famílies, l'Ajuntament i empreses
- Bealgnd, la marca d’Adrià Serra amb ànima empordanesa que creix arreu del món
- Miguel Ricart trenca el seu silenci de 30 anys i dona una nova versió del crim d’Alcàsser: 'He pres la decisió de parlar perquè vull que això s’aclareixi
- Transgourmet: una història nascuda a l