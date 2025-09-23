Successos
Dos detinguts per un tiroteig a Llagostera amb un ferit
L'home ha estat traslladat a l'Hospital Trueta de Girona en estat greu, però la seva vida no perilla
Llagostera
Dues persones han estat detingudes per un tiroteig que ha tingut lloc aquest dilluns a Llagostera, segons han explicat a l'ACN fonts de l'Ajuntament i dels Mossos d'Esquadra. En el marc del tiroteig, pel que s'han efectuat almenys tres trets, hi ha hagut una persona ferida greu que ha estat traslladada a l'Hospital Trueta de Girona.
Fonts del consistori han indicat que la vida de la víctima no perilla. Els fets han tingut lloc cap a dos quarts de vuit del vespre al carrer Roser, i en un primer moment els Mossos han retingut cinc persones. Finalment, però, només se n'ha detingut dues, acusades de temptativa d'homicidi. La policia catalana investiga les relacions entre els protagonistes dels fets i els motius del tiroteig.
