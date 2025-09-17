Successos
Detingut un camioner com a responsable de l'atropellament mortal a l'N-II aquest dimarts
El conductor va fugir del lloc dels fets després d'envestir la víctima que s'havia aturat al voral per una avaria
Notícia relacionada | Mor una persona atropellada per un camió a l'N-II
Els Mossos d'Esquadra han detingut un camioner de 60 anys a Cornellà del Terri, al Pla de l'Estany, com a presumpte responsable de l'atropellament mortal que hi va haver aquest dimarts al matí a l'N-II a Tordera. Els fets van passar pels volts de les nou del matí al quilòmetre 686 quan la víctima, un jove de 23 anys i veí de Blanes, es va aturar al voral de la carretera arran d'una avaria. Va ser aleshores quan el camioner va passar i el va atropellar mortalment, però va seguir sense aturar-se ni socórrer al noi que va quedar malferit a terra. Fins al lloc dels fets s'hi van desplaçar cinc patrulles dels Mossos, tres dotacions dels Bombers i efectius del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM), que no van poder fer res per salvar-li la vida.
La investigació dels Mossos ha fet que aquest dimecres s'hagi detingut el presumpte autor de l'atropellament, un home de 60 anys de Cornellà del Terri, que haurà de respondre davant del jutge per un delicte d'homicidi imprudent i per fugir del lloc de l'accident. S'espera que en les pròximes hores, l'arrestat passi a disposició del jutjat de guàrdia d'Arenys de Mar.
- Detenen un pacient de l'hospital de Figueres per agredir un metge i una vigilant de seguretat d'Urgències
- Què hi ha darrere de l'anul·lació del mercat de Nadal del Barcarès? Corrupció, favoritisme i problemes judicials
- Aquest és el quadre de Dalí que s'exposarà per primer cop a Figueres a partir d'aquest dimecres
- MAPA INTERACTIU | Consulta el percentatge de majors de 65 anys que hi haurà a cada poble de l'Alt d'aquí a 10 anys
- MAPA INTERACTIU | Consulta quants habitants guanyarà cada municipi de l'Alt els pròxims 10 anys
- “El projecte APEU era necessari per a Figueres i no ha avançat perquè no s’ha explicat bé”
- L’ampliació d’edificabilitat de l’Edison caducarà el 2026, segons el nou POUM de Figueres
- Tot el que cal saber sobre la prova d'alerta que Protecció Civil enviarà aquest dimarts a tots els mòbils de l’Alt Empordà