Successos
Aturen un camioner en una àrea de l'AP-7 i li troben més de 350 quilos de cocaïna i haixix entre la càrrega
Els mossos també van denunciar el transportista per irregularitats amb el tacògraf i el temps de conducció
Els Mossos d'Esquadra han detingut un camioner per portar més de 350 quilos de cocaïna i haixix entre la càrrega. La policia va aturar el transportista a l'àrea de servei del Gironès de l'AP-7, situada al terme municipal d'Aiguaviva, durant un control rutinari. D'entrada, quan li van revisar la documentació, ja el van denunciar per irregularitats amb el tacògraf i per no anotar els temps de conducció. Però quan van obrir el remolc del camió, dins de diverses caixes de cartró que no estaven fixades en palets, els agents van descobrir-hi una gran quantitat de droga. Per això, el van arrestar per un delicte contra la salut pública. El transportista, un estranger de 52 anys, no tenia antecedents.
Els fets van tenir lloc el 9 de setembre passat durant un control rutinari de transports que els mossos havien muntat a l'àrea de servei del Gironès. Els policies van situar-se a la banda de l'àrea que dona en sentit nord de l'AP-7 i, des d'allà, anaven controlant els transportistes que hi feien parada.
Cap a les nou de la nit, va entrar a l'àrea de servei un camió amb matrícula estrangera. Quan els agents li van demanar la documentació, ja d'entrada van adonar-se que l'home havia comès diverses irregularitats amb els temps de conducció. Per això, van denunciar-lo. En concret, l'home no havia inserit la targeta corresponent al tacògraf, tampoc portava el full de consignació on havia d'anotar el començament de la jornada i no havia registrat manualment els desplaçaments que feia diàriament.
Quan els mossos van obrir el semiremolc per inspeccionar la càrrega, a dins els esperava una altra sorpresa. Els policies van detectar diverses caixes de cartró, que no estaven fixades en cap dels palets que hi havia dins la caixa, i quan els van obrir van veure que contenien una gran quantitat de droga. En concret, més de 50 quilos de cocaïna i 300 més d'haixix.
Per això, els policies van activar la unitat canina i, després de comissar els estupefaents, van detenir el camioner, que fins aleshores no tenia antecedents, per un delicte contra la salut pública.
- Detenen un pacient de l'hospital de Figueres per agredir un metge i una vigilant de seguretat d'Urgències
- Què hi ha darrere de l'anul·lació del mercat de Nadal del Barcarès? Corrupció, favoritisme i problemes judicials
- Aquest és el quadre de Dalí que s'exposarà per primer cop a Figueres a partir d'aquest dimecres
- MAPA INTERACTIU | Consulta el percentatge de majors de 65 anys que hi haurà a cada poble de l'Alt d'aquí a 10 anys
- MAPA INTERACTIU | Consulta quants habitants guanyarà cada municipi de l'Alt els pròxims 10 anys
- L’ampliació d’edificabilitat de l’Edison caducarà el 2026, segons el nou POUM de Figueres
- Tot el que cal saber sobre la prova d'alerta que Protecció Civil enviarà aquest dimarts a tots els mòbils de l’Alt Empordà
- “El projecte APEU era necessari per a Figueres i no ha avançat perquè no s’ha explicat bé”