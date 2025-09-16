Successos
Mor una persona atropellada per un camió a l'N-II
La víctima tenia el vehicle aturat al voral
Tordera
Una persona que tenia el vehicle aturat al voral ha mort aquest dimarts al matí atropellada per un camió a l'N-II, a l'altura de Tordera. Els Mossos d'Esquadra han rebut l'avís a les 09.02 hores. Els fets han passat al quilòmetre 686, en sentit Maçanet.
Amb aquesta víctima, ja són 104 persones les que han perdut la vida a les carreteres interurbanes catalanes aquest any, 9 de les quals atropellades. Arran del sinistre, que ha obligat a tallar la via en tots dos sentits de la marxa, s’han activat cinc patrulles dels Mossos, tres dotacions dels Bombers i efectius del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM).
