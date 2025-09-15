Mor un vianant atropellat a l'autopista AP-7
Els dos ocupants del vehicle han resultat ferits lleus
Un vianant de 51 anys i veí de Tordera ha mort atropellat aquest dilluns de matinada a l'AP-7 a Fogars de la Selva, segons ha informat el Servei Català de Trànsit (SCT). Els Mossos d'Esquadra han rebut l'avís a les 00.34 hores per un accident al punt quilomètric 97 de la citada via, en sentit sud. Per causes que s'investiguen, un turisme ha atropellat un vianant. A conseqüència del xoc, ha mort el vianant. A més, els dos ocupants del vehicle, un home i una dona, han resultat ferits lleus i els efectius del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) els han traslladat a l'hospital Josep Trueta de Girona. Amb aquesta víctima, són 103 les persones que han mort a les carreteres catalanes enguany.
