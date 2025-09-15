Successos
Detingut un metge per agredir sexualment una pacient de l'hospital Santa Caterina
Els Mossos l'han arrestat a Blanes aquest dilluns i investiguen si se la va emportar a casa seva, tal com afirma la víctima
Els Mossos d'Esquadra han detingut aquest dilluns al matí a Blanes un metge per, presumptament, haver agredit sexualment una pacient seva de l'hospital Santa Caterina, a Salt. Segons ha avançat el diari El Punt Avui, la víctima és una dona vulnerable que va assistir al centre hospitalari acompanyada de familiars seus dimecres de la setmana passada.
L'endemà els Mossos la van trobar a Blanes deambulant sola i desorientada. Segons explica El Punt Avui, la víctima va assegurar als policies que s'havia despertat despullada al llit d'una casa que desconeixia i que l'arrestat l'hauria portat fins al lloc on es va produir l'agressió sexual. Arran d'aquests fets, els Mossos han obert una investigació que ha acabat amb la detenció del metge.
Es dona la circumstància que l'arrestat, de 66 anys, va ser condemnat el 2010 per falsedat documental i obstrucció a la justícia. S'espera que en breu passi a disposició del jutjat de guàrdia de Blanes.
- Anul·len el mercat de Nadal del Barcarès 2025: 'En aquestes condicions, era inviable
- “A Figueres, el repte és trobar l’equilibri entre civisme, cohesió social i suport als més vulnerables”
- Ni Santorini ni Míkonos: les millors cales de l' per desconectar uns dies aquest setembre
- Sí, és possible tenir estació al centre de Figueres
- MAPA INTERACTIU | Consulta quants habitants guanyarà cada municipi de l'Alt els pròxims 10 anys
- Els propietaris dels establiments del Port de la Selva gestionats pel matrimoni mort recuperen la possessió dels negocis
- Alexandre Lladó, el ciclista borrassanenc que acaricia la Copa del Món
- LLISTA | Els bars i restaurants del Port de la Selva que han tancat després del suïcidi del propietari