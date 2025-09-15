Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Successos

Detingut un metge per agredir sexualment una pacient de l'hospital Santa Caterina

Els Mossos l'han arrestat a Blanes aquest dilluns i investiguen si se la va emportar a casa seva, tal com afirma la víctima

La façana de l'hospital Santa Caterina, en una imatge d'arxiu.

La façana de l'hospital Santa Caterina, en una imatge d'arxiu. / Arxiu

ACN

Girona

Els Mossos d'Esquadra han detingut aquest dilluns al matí a Blanes un metge per, presumptament, haver agredit sexualment una pacient seva de l'hospital Santa Caterina, a Salt. Segons ha avançat el diari El Punt Avui, la víctima és una dona vulnerable que va assistir al centre hospitalari acompanyada de familiars seus dimecres de la setmana passada.

L'endemà els Mossos la van trobar a Blanes deambulant sola i desorientada. Segons explica El Punt Avui, la víctima va assegurar als policies que s'havia despertat despullada al llit d'una casa que desconeixia i que l'arrestat l'hauria portat fins al lloc on es va produir l'agressió sexual. Arran d'aquests fets, els Mossos han obert una investigació que ha acabat amb la detenció del metge.

Es dona la circumstància que l'arrestat, de 66 anys, va ser condemnat el 2010 per falsedat documental i obstrucció a la justícia. S'espera que en breu passi a disposició del jutjat de guàrdia de Blanes. 

