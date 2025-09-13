Política
El figuerenc Daniel Ruiz relleva Jaume Veray i presidirà el PP a la província de Girona
El dirigent de 27 anys assegura que afronta el càrrec amb "moltes ganes i il·lusió" i fixa com a prioritat consolidar el partit a nivell municipal
El Partit Popular ha nomenat Daniel Ruiz (Figueres, 1998) com a nou president del partit a les comarques gironines en substitució de Jaume Veray. El relleu serà oficial dilluns vinent, 15 de setembre, quan el Comitè Executiu Nacional aprovi la renovació de les presidències provincials de Girona, Tarragona i Biscaia.
Ruiz, de 27 anys, ha estat el secretari general del partit a Girona durant els últims quatre anys i va ser el número dos de Veray a les darreres eleccions al Parlament. "Tinc moltes ganes i molta il·lusió", ha declarat, tot destacant que "Veray ha fet una gran feina durant tots aquests anys". El nou president ha remarcat que "l’equip continuarà sent el mateix", però amb la diferència que "ara el president podrà estar cent per cent en el partit". Com a objectiu immediat, Ruiz ha fixat "treballar per consolidar-nos a nivell municipal, que és clau". També ha respost a les referències a la seva joventut: "El fet de ser jove no et fa ni millor ni pitjor que ningú. Una persona pot ser igual de vàlida amb 40, 27 o 60 anys".
"Ha arribat el moment de passar el testimoni a noves veus"
La seva designació arriba després que aquest divendres Jaume Veray anunciés la dimissió com a president provincial del PP per centrar-se en l’activitat parlamentària i municipal i dedicar temps a la seva recuperació mèdica. Veray, que ocupava el càrrec des del maig del 2021, va defensar que "ha arribat el moment de passar el testimoni a noves veus, preferentment joves, que puguin liderar amb energia i llibertat el futur del partit davant les eleccions municipals de 2027". Amb aquest relleu, el PP vol revitalitzar la seva estructura a la demarcació i preparar tota l’organització de cara a les pròximes convocatòries electorals.
