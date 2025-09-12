Jaume Veray deixa la presidència del PP a les comarques gironines
El diputat del PPC al Parlament i portaveu del grup municipal a l'Ajuntament de Girona, Jaume Veray, ha anunciat aquest divendres al matí la dimissió com a president del partit a les comarques gironines. Veray ocupava el càrrec des del maig dels 2021. En un comunicat difós als mitjans, assegura que "ha arribat el moment de passar el testimoni a noves veus, preferentment joves, que puguin liderar amb energia i llibertat el futur del partit davant les eleccions municipals de 2027". "Es tracta d'una tasca que requereix temps i dedicació plena; per això entenc aquesta decisió com un acte de responsabilitat", afegeix Veray. En els últims mesos, Veray i la resta de la cupula del PP gironí han mantingut una forta polèmica amb la regidora de Figueres Àngela Domènech, ja apartada dels seu càrrecs en el partit.
Segons exposa el PPC al comunicat, amb aquesta decisió, Jaume Veray deixa els càrrecs orgànics dins del partit per centrar-se exclusivament en la seva activitat parlamentària i municipal: "És el compromís que vaig assumir amb els electors". Alhora, dedicarà esforços a continuar amb el procés de recuperació mèdica derivat d'una intervenció quirúrgica que l'ha apartat temporalment de la seva agenda pública.
Fonts del partit assenyalen que, després de la dimissió de Veray, la Junta Directiva Nacional nomenarà el seu relleu.
