Dos morts en un xoc frontal a l'N-II a Vidreres
Les víctimes són un veí de Sils de 54 anys i una veïna d'Amer de 23 anys
Una tercera persona ha resultat ferida crítica i ha estat traslladada a l'Hospital Trueta
Dues persones han perdut la vida aquest dijous a la matinada en un xoc frontal al quilòmetre 691,7 de l'N-II a Vidreres.
Per causes que encara s'estan investigant, dos turismes han col·lidit frontalment. A causa de l'accident, han mort els dos conductors dels vehicles, M.S. de 54 i veí de Sils, i E.B.S., de 23 anys i veïna d'Amer. Una tercera persona, passatgera d'un dels cotxes, ha resultat ferida crítica i ha estat traslladada a l'Hospital Josep Trueta de Girona.
Arran del sinistre, s'ha tallat la via en els dos sentits de la marxa i s'han activat nou dotacions dels Mossos d'Esquadra, quatre dels Bombers i quatre ambulàncies del SEM.
Amb aquestes, són 102 les persones que han perdut la vida a les carreteres catalanes aquest 2025.
