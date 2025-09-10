A Palamós
Entra a robar en una farmàcia colant-se per la finestreta per on surten els medicaments
El farmacèutic el va poder fer fora sense que pogués sostreure res
Els Mossos d'Esquadra van detenir el passat dimarts 9 de setembre un home com a presumpte autor d'un delicte de robatori amb violència en grau de temptativa en una farmàcia de Palamós.
Els fets van tenir lloc al voltant de dos quarts de 5 de la matinada, quan un home es va colar per la finestreta per on es donen els medicaments d'una farmàcia de la localitat baix-empordanesa. A dins, va agredir al farmacèutic, però aquest el va poder fer fora sense que pogués sostreure res.
Amb la descripció que tenien, els agents van iniciar una recerca per a localitzar l'autor, que va ser trobar poc després al carrer Enric Vincke de Palamós.
Davant les respostes incoherents i l’evidència dels fets, els Mossos van detenir l’home com a presumpte autor de la temptativa de robatori violent. Tres dies abans ja havia estat detingut per un robatori violent al passeig del Mar de la mateixa població. En aquest cas, l'home va sostreure un patinet a una dona i circulava temeràriament pel passeig, on va atropellar a una noia i va fugir. Els agents van localitzar el lladre dins d'un bar i el van detenir per robatori violent i conducció temerària.
L’arrestat, amb antecedents, va passar el mateix dimarts a disposició del jutjat en funcions de guàrdia de la Bisbal d’Empordà.
- Els propietaris dels establiments del Port de la Selva gestionats pel matrimoni mort recuperen la possessió dels negocis
- La protesta contra l'austeritat a França d'aquest dimecres tindrà conseqüències a l': 'Bloquons tout
- El catamarà de vela més gran del món fondeja a Cala Montgó
- EN IMATGES | El catamarà de vela més gran del món fondeja a Cala Montgó
- El nou gestor de l'empresa de l'home que es va suïcidar al Port de la Selva estudia 'la viabilitat de la companyia
- Màxima alerta: nous estudis avancen dràsticament la frenada del Corrent Atlàntic
- La Selva de Mar estrena amb èxit un model de vida comunitària, referent per als micropobles
- El pati entre murs dels Caputxins de Figueres tindrà aparcament estable i jardí polivalent