A Palamós

Entra a robar en una farmàcia colant-se per la finestreta per on surten els medicaments

El farmacèutic el va poder fer fora sense que pogués sostreure res

Una imatge d'arxiu d'un detingut pels Mossos.

Una imatge d'arxiu d'un detingut pels Mossos. / DdG

Redacció

Redacció

Palamós

Els Mossos d'Esquadra van detenir el passat dimarts 9 de setembre un home com a presumpte autor d'un delicte de robatori amb violència en grau de temptativa en una farmàcia de Palamós.

Els fets van tenir lloc al voltant de dos quarts de 5 de la matinada, quan un home es va colar per la finestreta per on es donen els medicaments d'una farmàcia de la localitat baix-empordanesa. A dins, va agredir al farmacèutic, però aquest el va poder fer fora sense que pogués sostreure res.

Amb la descripció que tenien, els agents van iniciar una recerca per a localitzar l'autor, que va ser trobar poc després al carrer Enric Vincke de Palamós.

Davant les respostes incoherents i l’evidència dels fets, els Mossos van detenir l’home com a presumpte autor de la temptativa de robatori violent. Tres dies abans ja havia estat detingut per un robatori violent al passeig del Mar de la mateixa població. En aquest cas, l'home va sostreure un patinet a una dona i circulava temeràriament pel passeig, on va atropellar a una noia i va fugir. Els agents van localitzar el lladre dins d'un bar i el van detenir per robatori violent i conducció temerària.

L’arrestat, amb antecedents, va passar el mateix dimarts a disposició del jutjat en funcions de guàrdia de la Bisbal d’Empordà.

