Successos
Roba i agredeix sexualment una turista al Barri Vell de Girona
L’home, de 53 anys, va ser detingut pels Mossos i ara es troba en llibertat amb càrrecs
Una turista va patir dissabte al matí un robatori amb violència i una agressió sexual sense penetració al Barri Vell de Girona. Els fets van passar cap a les deu del matí a la plaça dels Apòstols, quan un home de 53 anys la va abordar per intentar robar-li la bossa de mà i el telèfon mòbil. Durant el forceig amb la víctima, l’individu també li va fer tocaments, de manera que l’actuació va derivar en un doble delicte.
L’alerta va arribar a una patrulla de seguretat ciutadana dels Mossos d’Esquadra, que en aquell moment feia tasques de vigilància per la zona. Els agents van iniciar una recerca immediata pels carrers del Barri Vell i van aconseguir localitzar el sospitós a la plaça de la Independència, on va ser detingut poc després dels fets.
El presumpte autor va ser traslladat a dependències policials i va passar a disposició judicial acusat de robatori amb violència i agressió sexual sense penetració. El 7 de setembre, el jutjat de guàrdia de Girona va decretar la seva llibertat amb càrrecs.
