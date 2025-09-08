Solidaritat
Restaurants de la Costa Brava inclouen plats solidaris per recaptar fons per als malalts de càncer i les seves famílies
'Xefs amb cor, plats amb causa' de la Fundació Oncolliga i els hostalers dura dos mesos
La Fundació Oncolliga Girona i la Unió d'Empresaris d'Hostaleria i Turisme Costa Brava Centre han impulsat la campanya 'Xefs amb cor, plats amb causa' per recaptar fons per als malalts de càncers i les seves famílies. La iniciativa que uneix gastronomia i solidaritat es fa durant els mesos de setembre i octubre als establiments que s'hi adhereixin. Durant aquests dos mesos, els restaurants lluiran a l'entrada un adhesiu el distintiu com a 'Restaurant Solidari' perquè els clients els puguin identificar fàcilment. De cada menú o plat seleccionat dins la iniciativa, 2 euros es destinaran íntegrament a la campanya. De moment, ja són sis els restaurants i hotels que s'han sumat a l'acció solidària.
L'organització espera seguir sumant establiments i esforços per aconseguir "el màxim impacte possible". Els primers establiments adherits són l'hostal La Fosca, l'hotel de la Finca Bell-lloc (Celler Brugarol), l'hotel boutique & restaurant Galena MC, l'hotel Alga (restaurant el Càntir), l'hotel Terramar (Terrassa Terramar) i l'hotel Sant Roc (El Balcó de Calella).
Segons informa la Fundació Oncolliga en un comunicat, amb 'Xefs amb cor, plats amb causa' volen establir un vincle entre restauració i comunitat, convidant tant a establiments com a clients a ser part activa d'una acció que combina "el plaer de menjar bé amb el gest solidari d'ajudar qui més ho necessita".
- LLISTA | Els negocis del Port de la Selva que han tancat després del suïcidi del propietari
- Sí a l’estació de Figueres
- El nou gestor de l'empresa de l'home que es va suïcidar al Port de la Selva estudia 'la viabilitat de la companyia
- “Contribuiré en la futura candidatura del PSC a Figueres per ser un nexe de continuïtat i experiència”
- Els ecologistes impulsen una campanya de micromecenatge per salvar la Farella de Llançà
- S'acaba l'estiu: sis cales de l' per visitar aquest setembre
- La Selva de Mar estrena amb èxit un model de vida comunitària, referent per als micropobles
- Els caçadors gironins preveuen una temporada amb més senglars per les pluges abundants