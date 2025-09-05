Successos
Detenen un home per la mort d'una dona a Lloret: s'havia deixat la cartera a sobre d'una tauleta a l'escena del crim
Pendents de confirmació amb l'autòpsia, la víctima presentava signes d'asfíxia, d'agressió sexual i hematomes a la cara
Els Mossos d'Esquadra han detingut un home que estaria relacionat amb la mort violenta de la dona que han trobat en un apartament turístic de Lloret de Mar. L'individu s'havia deixat la cartera a sobre d'una tauleta a l'escena del crim amb targetes que l'identificaven, però es va emportar el mòbil i la documentació de la víctima. A l'espera del resultat de l'autòpsia, la víctima tenia signes d'agressió sexual i també d'asfíxia. Tenia una tovallola sobre la cara i diversos talls no greus, amb hematomes a la cara i dents incisius que es movien.
En ser interrogat, el detingut va reconèixer que va anar a l'apartament amb ella, però no va voler respondre en demanar-li sobre el que va passar a l'escena del crim. No responia, s'acollia al seu dret a no declarar o deia que no ho recordava.
Els Mossos van escorcollar el domicili del detingut, d'uns 35 anys, i van recollir roba i calçat amb sang, que s'ha enviat a analitzar. També el van portar al lloc dels fets i van buscar entre les escombraries del contenidor que hi ha al carrer.
L'empresa gestora de l'habitatge turístic, situat al carrer Sant Bartomeu, va ser qui va avisar la policia cap a dos quarts de dotze del matí. Una treballadora va trobar la dona morta, d'uns 30 anys, quan revisava l'apartament després de la sortida dels hostes i va trucar a la Policia Local, que va posar els fets en coneixement dels Mossos.
L'Ajuntament de Lloret de Mar ha convocat un minut de silenci per la mort violenta de la dona. Serà aquest divendres a les dotze del matí.
- El nou gestor de l'empresa de l'home que es va suïcidar al Port de la Selva estudia 'la viabilitat de la companyia
- Màxima alerta: nous estudis avancen dràsticament la frenada del Corrent Atlàntic
- Pep Guardiola, de ruta gastronòmica per l'Empordà
- Marta Solà, ramadera de l’Alt : “Al principi volíem el llop mort, però ara hi podem conviure”
- Mor l'empresari Joaquim Sala, fundador del concessionari Fiat de Figueres
- La Selva de Mar estrena amb èxit un model de vida comunitària, referent per als micropobles
- Un model d'Educació 360 a Bàscara: 'Vam veure que hi havia nens desatesos fora de l'horari lectiu
- Allargaran el carril bici de l’Escala fins a Sant Martí d’Empúries