Religió
El bisbe de Girona coneix al papa Lleó XIV
L'ha saludat per primera vegada al final de l'Audiència General celebrada a la plaça de Sant Pere del Vaticà, en el marc del pelegrinatge diocesà amb motiu del Jubileu de l'Esperança
Meritxell Comas
El bisbe de Girona, fra Octavi Vilà, ha pogut saludar aquest dimecres, per primera vegada, al papa Lleó XIV. Ha estat al final de l'Audiència General, que ha tingut lloc a la plaça de Sant Pere del Vaticà.
Durant la breu salutació, el bisbe de Girona ha lliurat al Papa una de les creus que es donen a les persones que reben el sagrament de la Confirmació a la diòcesi. Fra Octavi ha explicat a Lleó XIV que a la creu hi figura, en català, el text "Prega i estima". El pontífex li ha respost que és un lema molt adient per a la vida dels joves cristians.
Aquests dies, el bisbe és a Roma participant al pelegrinatge diocesà amb motiu del Jubileu de l'Esperança, acompanyat per una setantena de pelegrins de la diòcesi. Hi van aterrar dilluns, acompanyats també pel coordinador de la comissió diocesana del Jubileu, Sebastià Aupí; el delegat de Santuaris i Pelegrinatges, Joan Robé; i la presidenta de la Confraria de la Mare de Déu de Montserrat de la Catedral de Girona, Anna Coll.
La participació en l’Audiència amb el papa Lleó XIV ha estat un dels moments més esperats del pelegrinatge. Aquesta setmana la delegació gironina també va visitar la basílica de Sant Pau Extramurs, on el bisbe va presidir la celebració de l’Eucaristia, i fins divendres els pelegrins podran travessar la Porta Santa i visitar alguns dels indrets més emblemàtics, com les basíliques de Santa Maria la Major, Sant Joan del Laterà i Sant Pere del Vaticà; els museus vaticans; el Coliseu, el Fòrum Romà i les catacumbes.
