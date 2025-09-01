Sant Feliu de Guíxols
Els Agents Rurals denuncien un home per pescar quatre pops roquers en època de veda
També li han intervingut dos fusells que feia servir per capturar els animals
Els Agents Rurals han denunciat un home per pescar pop roquer en època de veda i que, a més, tenien una talla més petita de la requerida. Els fets van passar a Sant Feliu de Guíxols, al Baix Empordà. En total, els efectius li van requisar quatre exemplars que l'home havia capturat, un dels quals encara era viu i el van poder retornar al mar.
A més, els Agents Rurals van intervenir dos fusells amb els quals l'home pescava els animals. Des del cos demanen que es respecti la normativa en matèria de pesca recreativa. En aquest sentit, recorden, aquesta activitat genera un seguit d'impactes biològics i ecològics que cal gestionar correctament perquè la seva pràctica sigui plenament compatible amb la preservació dels recursos i els ecosistemes.
