Trànsit
Els Mossos intensifiquen la vigilància a les carreteres secundàries de la Costa Brava
Els agents circulen amb cotxes sense logotips i que es col·loquen d'incògnit en punts "clau" per detectar infraccions
Gerard Vilà
Els Mossos d'Esquadra intensifiquen la vigilància a les carreteres secundàries de la Costa Brava amb la unitat espiell. Es tracta d'agents sense uniforme visible i que es desplacen amb cotxes que no porten logotip de la policia per passar inadvertits. La seva funció és detectar conductors que cometen infraccions, des de mirar el telèfon mòbil, a circular amb excés de velocitat o conduccions erràtiques vinculades al consum d'alcohol i drogues. El cap de l'Àrea Regional de Trànsit de Girona, Joan Costa, assenyala que es despleguen especialment a l'estiu quan els conductors "es relaxen", però també quan detecten un increment de sinistralitat en un punt determinat. "Hem vist com intervenint l'espiell, cau de forma evident", afegeix.
Les carreteres secundàries de les comarques gironines augmenten de manera substancial el nombre de vehicles que hi circulen durant els mesos de juliol i agost, coincidint amb les vacances d'estiu. Una època en la qual els conductors estan "més relaxats" i això provoca, de retruc, un increment de la sinistralitat. Per evitar-ho, els Mossos augmenten la vigilància en vies concretes de la Costa Brava amb la unitat espiell. Són cinc agents i un caporal que es despleguen per carreteres secundàries i per vies amb més capacitat, però ho fan sense cap logotip visible que els identifiqui com a policies.
D'aquesta manera passen desapercebuts pels conductors que estan infringint les normes i els poden enxampar. La unitat té tres formes de treball diferents, l'espiell, la dinàmica i la semi-dinàmica. La primera consta d'un policia que es col·loca en zones estratègiques a tocar d'una carretera, sense l'uniforme policial visible. Des d'aquell punt vigila els conductors que passen i, si detecta una infracció, ho comunica als seus companys que tenen muntat un control policial uns metres més enllà, habitualment en una rotonda.
L'espiell "canta" la matrícula del cotxe, el model, el color i descriu quina és la infracció que ha comès i, en funció del que sigui, els agents del control imposen la corresponent multa. En aquest sentit, el cap de Trànsit dels Mossos a Girona, Joan Costa, assenyala que l'ús dels mòbils és "un dels grans problemes" que encara detecten. A tall d'exemple, en poques hores, es van multar fins a 69 conductors a la carretera que porta de Mont-ras a Palafrugell, al Baix Empordà i que és una de les més concorregudes durant l'estiu.
Costa assenyala que, més enllà de l'estiu, es fixen especialment en les dades de sinistralitat d'una carretera concreta per augmentar el control de la unitat espiell. De fet, el cap de Trànsit a Girona revela que van fer una actuació a la C-35 a Llagostera, que va permetre rebaixar el nombre d'infraccions i d'accidentalitat.
Les modalitats dinàmiques i semi-dinàmiques consisteixen a recórrer amb un cotxe policial sense logotips carreteres on els Mossos saben que es cometen infraccions. A dins del vehicle hi va un policia uniformat que vigila que els conductors no estiguin mirant el mòbil, però aquesta modalitat és efectiva per detectar les conduccions temeràries, especialment els excessos de velocitat.
Quan un vehicle circula de manera "constant i prolongada" més ràpid del compte, el vehicle espiell es col·loca al darrere i és aleshores quan els agents encenen les llums i demanen al conductor que s'aparti. "Quan traiem el cotxe ho fem a poc a poc, perquè ens interessa que la resta de conductors ho vegin i tinguin més cura", explica Costa.
Les aplicacions, un aliat i un problema
Una forma que tenen molts conductors d'evitar els controls policials és a través d'aplicacions de navegació on, usuaris que estan subscrits, alerten que hi ha la presència dels agents. Costa explica que, per una banda, és bo perquè fa que augmenti la seguretat viària. "Si saben que hi som, no corren més del compte ni cometen infraccions i això evita accidents".
El problema, però, és que actua d'alerta contra aquells que estan cometent algun delicte i, assabentats de la presència policial, canvien la ruta expressament. Costa explica l'exemple de persones que porten droga amagada al cotxe, si saben que hi ha els Mossos, s'aturen abans.
Això ha provocat que els controls que fa la policia siguin ara "més dinàmics" i no es limitin a un punt concret. "El que abans podia durar una hora i mitja o dues, ara potser hi estem mitja hora i anem a un altre punt", explica.
- Masquef: 'No teniu prou feina en governar a Girona que heu de venir a donar lliçons a Figueres?
- De Rectoria a zona verda arbrada a l'Escala: un enderroc estratègic amb doble objectiu
- Des de l’ al foc de Jarilla: 'La solidaritat no té fronteres, és un orgull veure on arriba l'esforç conjunt
- Recorregut, horaris i favorits: tot el que cal saber sobre l'aterratge de la Vuelta a l'Alt
- Detecten 36 pisos amb la llum punxada o desconnectada al Culubret de Figueres
- Aquests municipis de l'Empordà tenen més treballadors que habitants
- EN IMATGES | Figueres es prepara per viure La Vuelta aquest 27 d'agost
- Una regidora de Girona denuncia que no la deixen entrar a la piscina de Figueres