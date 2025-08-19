Trànsit
Augmenten els controls de velocitat a les carreteres de comarques gironines
Un de cada cinc vehicles controlats, denunciat durant la campanya setmanal d’agost
Els Mossos han fet 1.527 controls en mig any, el 58% de tot el 2024
La velocitat excessiva continua sent un dels principals factors concurrents de la sinistralitat viària. A més de ser una causa directa d’accidents, és un element que augmenta la gravetat de les lesions de les persones implicades. Malauradament, encara hi ha conductors que premen massa l’accelerador, i una mostra d’això és l’increment dels controls de trànsit encaminats a combatre aquesta conducta.
Els Mossos d’Esquadra de l’Àrea Regional de Trànsit (ART) de Girona n’han realitzat 1.527 en sis mesos, cosa que ja representa més de la meitat (58%) dels controls efectuats durant tot l’any passat (2.633). Això s’ha traduït en 606.468 vehicles controlats i 113.732 infractors detectats. D’aquests, 45.764 han estat denunciats per velocitat excessiva.
Un de cada cinc, denunciat
Aquesta tendència es confirma també amb els resultats de la campanya policial per posar fre als excessos de velocitat a carreteres i municipis, que es va dur a terme entre els dies 4 i 10 d’agost, i que estava coordinada pel Servei Català de Trànsit amb els Mossos i les Policies Locals.
En el cas dels Mossos de Trànsit de Girona, els resultats són molt clars: un de cada cinc vehicles controlats va acabar amb el conductor sancionat per excés de velocitat.
Durant aquests set dies, des de l’Àrea Regional de Trànsit de Girona s’han fet 86 controls i s’han controlat 39.380 vehicles, dels quals 7.812 van ser sancionats per excés de velocitat (un 19,84% del total). Si es compara amb la campanya de primavera (del 17 al 23 de març), s’ha més que doblat el nombre de conductors denunciats. Aquella setmana es van controlar 38.830 vehicles i 2.700 van ser denunciats (6,95%).
Diari de Girona, del mateix grup editorial que l'EMPORDÀ, va estar present en dos controls realitzats el dia 6 d’agost amb els agents de Trànsit dels Mossos de Girona en el marc de la campanya de velocitat. Aquests van utilitzar el cinemòmetre TRUCAM II, una pistola radar que permet mesurar la velocitat a una distància de fins a 1,5 quilòmetres i que compta amb enfocament automàtic.
En el primer control, el radar estava ubicat a la C-66 -autovia de Banyoles- a l’altura de Palol de Revardit, en direcció a l’AP-7. Es tracta d’un punt on l’any passat es va produir un accident mortal, recorda el sotscap de l’ART, el sotinspector David Ros.
Per determinar la ubicació dels radars, no només es té en compte la sinistralitat, sinó que es fa ús d’un programa amb «intel·ligència policial» que identifica no només punts amb accidents, sinó també zones problemàtiques per distraccions, velocitat, alcoholèmia i altres factors. Aquest programa els mostra els «punts calents», i en base a aquests mapes es planifiquen els controls, indica el policia. A més, s’escullen punts on els agents poden aturar els vehicles i treballar amb seguretat.
En el cas del control a la C-66, es va situar a l’antic peatge de Girona Nord, a Sant Julià de Ramis. Amb el radar es van controlar 94 vehicles, dels quals sis van resultar infractors i dos van ser notificats. La resta rebrà la denúncia a través del Servei Català de Trànsit.
Si el conductor és estranger i se li notifica la sanció, ha de pagar; si no, se l’immobilitza. En cas de pagament immediat, la sanció es redueix a la meitat. Aquest procediment també s’aplica als conductors nacionals.
La velocitat màxima detectada amb el radar situat a la C-66 va ser de 135 km/h, en una via on el límit és de 100 km/h. En aquest dispositiu, els agents no només sancionen per excés de velocitat -amb multes que van dels 100 als 600 euros i pèrdua de fins a sis punts del carnet- sinó que també inspeccionen altres aspectes relacionats amb la seva especialitat. A més de les proves d’alcoholèmia, que en aquest cas van ser negatives, revisen documentació del vehicle i del conductor, assegurances, estat del vehicle i transports, entre altres, explica el sotscap.
Excés de pes
Durant aquest control a la C-66, els Mossos van aturar un camió d’una bugaderia per fer-li una inspecció de transports. Els agents sospitaven que portava excés de pes -transportava llençols- i van confirmar-ho en pesar-lo: el camió pesava 4.900 quilos quan el límit permès era de 3.500. Per això, el conductor va ser denunciat segons la Llei de Transports Terrestres, amb una multa de 2.000 euros.
Caçat en marxa
Més tard, durant el trasllat cap al segon control, els efectius de trànsit van detectar un vehicle amb matrícula francesa que havia estat captat per un radar al sud de Catalunya el 31 de juliol circulant a 137 km/h, amb excés de velocitat. David Ros va introduir la matrícula mentre circulaven per l’AP-7 i l’Audi «va saltar» amb la denúncia pendent. Van aturar el vehicle en un lloc segur a prop de Vilademuls.
En inspeccionar la placa, els agents van veure que el número gravat al vidre no coincidia amb la matrícula. Van contactar amb els especialistes del Grup de Recerca i Documentació de Trànsit de Girona (GRD) i van comprovar el número de bastidor. Tot era correcte i el número del vidre corresponia a l’antiga matrícula austríaca. El conductor va explicar que el vehicle era originalment d’aquest país i que ell l’havia comprat en un taller de França. Tot i això, no es va salvar de la denúncia per excés de velocitat, que el va sorprendre. Va pagar la sanció i va poder continuar.
La pistola radar
En el segon control, es va poder veure el funcionament del radar TRUCAM II, una pistola làser que captura la foto i mostra en pantalla la velocitat del vehicle en temps real. Si el conductor supera el límit, agents amb moto o cotxe patrulla el intercepten i fan aturar en un lloc segur. En aquest punt es van controlar 1.321 vehicles, es van detectar 22 infractors i sis denúncies van ser notificades. El vehicle més ràpid circulava a 173 km/h, i molts dels vehicles interceptats eren francesos.
Un dels casos espanyols va ser un Audi familiar que va ser perseguit i aturat a Vilademuls circulant a 158 km/h. Va ser sancionat amb 300 euros i dos punts menys al carnet, pagant la multa al moment i quedant en 150 euros.
Tot i això, el sotsinspector explica que, si bé la velocitat és una causa recurrent d’accidents, la major part dels conductors respecta els límits. També apunta que, sovint, quan no hi ha trànsit, hi ha més gent que pressiona l’accelerador. Moltes vegades, els conductors es despisten i circulen massa ràpid sense voler-ho, també detalla.
Un factor que ha fet disminuir el nombre de conductors que van ràpid, a més dels que «volen anar-hi», són els sistemes de seguretat intel·ligents dels vehicles més nous, que avisen de la necessitat de reduir la velocitat i mantenir la distància de seguretat.
El sotscap de l’Àrea Regional de Trànsit de Girona explica que, al llarg dels anys, s’han trobat tot tipus de situacions. Recorda un cas durant la pandèmia, quan un vehicle BMW circulava a 215 km/h en una via on el límit era de 120. En aturar-lo, van trobar una família a dins, i el conductor creia que pagant la multa tot s’acabava. No obstant això, com que es tractava d’un delicte per excés greu de velocitat i ell no tenia residència, va haver de comparèixer a judici i, allò que esperava que fos un tràmit ràpid, va acabar sent un procés judicial.
A més d’aquest, els agents de Trànsit de Girona han detectat velocitats molt elevades, com la d’un Lamborghini amb matrícula suïssa que circulava a 247 km/h. Aquest vehicle pertanyia a un grup que feia curses il·legals i circulava per la província.
