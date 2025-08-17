Entrevista
Toni Martín, caporal de la Unitat Regional de Medi Ambient dels Mossos: "Comprar malament és patrocinar les xarxes del tràfic il·legal d’animals"
Martín detalla el funcionament d’aquestes xarxes i adverteix sobre la responsabilitat del consumidor a detenir la seva expansió
Matías Crowder
Fa unes setmanes, la Unitat Regional de Medi Ambient (URMA) dels Mossos d’Esquadra va rescatar cinquanta-vuit cadells de gos del tràfic il·legal d’animals. Tretze d’ells han mort des de llavors, una mostra clara de les condicions extremes i el maltractament al qual són sotmesos aquests animals. La llei de Benestar Animal, reformada el 2023 per millorar-ne la protecció, va provocar alhora un repunt del comerç clandestí, en tancar vies legals de venda que actualment les xarxes de tràfic intenten eludir.
S’ha intensificat el contraban d’animals en el darrer temps a la regió?
A partir de la reforma de la Llei de Benestar Animal de 2023, molts transports que abans estaven permesos, perquè estaven autoritzats per a la venda al detall d’aquests animals, ja no ho estan. La modificació es va fer amb l’objectiu de millorar la protecció legal dels animals, reduir-ne l’abandonament i el maltractament, i adaptar la legislació a una visió més ètica i responsable cap als animals de companyia. Però hi ha grups que han trobat la manera de saltar-se les normes per fer negoci amb el transport il·legal.
A què es refereix quan parla de "transport il·legal"?
Parlem de moure cadells de gos d’un lloc a un altre sense que estiguin registrats. Venen, sobretot, de països de l’Est: Ucraïna, Romania, Polònia, Eslovènia, Eslovàquia. Allà hi ha granges i particulars que crien animals per guanyar uns diners extres. Després els venen a persones que ja tenen contactes fets a Catalunya i a tot Espanya.
Com entren aquests animals?
De diverses maneres. En vehicles particulars, en autobusos, sense xip, sense passaport, sense cap mena de documentació. Un cop aquí, els “blanquegen” en nuclis zoològics legals o en criadors. Alguns són botigues d’animals que funcionen com a pantalla. Sembla que siguin criadors legals, però aprofiten el sistema per introduir gossos destinats a la venda al detall.
Un exemple?
Un venedor té un nucli legal de cria a Catalunya. Gràcies a això pot importar algun gos com a progenitor. Però utilitza aquest permís per introduir-ne molts més i vendre’ls per internet. Altres vegades introdueixen gossos provinents del tràfic il·legal dins de camades legals. Un gos destinat a la cria pot tenir per any una quantitat específica de cadells. No més. Tot això és un engany al comprador i un delicte.
Parlem de màfies organitzades?
No són màfies com les de les pel·lícules, però sí que són xarxes il·legals organitzades. Tenen contactes, alguns fins i tot amb veterinaris que els fan les cartilles sanitàries. És a dir, els blanquegen. Hi ha delicte. El comprador sovint ni ho sospita. Fa una transacció per internet, li entreguen el gos en un lloc anònim, i creu que està comprant alguna cosa legal i segura.
Quina és la situació sanitària d’aquests animals?
Inexistent. No tenen cap control sanitari ni genètic. Els crien en sèrie, els separen de la mare abans d’hora, i això els fa més vulnerables. Molts ja arriben malalts. De fet, no són pocs els que moren pocs dies després d’arribar. És maltractament animal directe.
Quin és el principal problema del maltractament animal?
El problema del maltractament animal és la demanda. En aquest país tenim una demanda molt alta, i això fa que aquestes xarxes introdueixin aquests gossos en nuclis legals. Nuclis que estan donats d’alta, però que la demanda desborda, i aleshores els fan passar com si fossin de les seves pròpies camades.
El sento parlar com si Girona fos només una província receptora. També és productora?
Hem anat detectant nuclis de cria il·legal a Girona. L’organització d’un nucli zoològic és complicada. Ha de tenir unes característiques específiques, un projecte tècnic, una autorització del departament... És un tràmit feixuc i llarg. I està regulat. La via fàcil és saltar-se tot això.
Quin benefici aporta la venda il·legal per gos?
Un gos d’una finca o granja dels països d’origen pot costar 100 euros. L’intermediari que el porta cap aquí el ven per 300 o 400 euros. Un canitx toy, per exemple. Després, aquests nuclis el venen al client per 1.500 o 2.000 euros. Fins i tot més. El benefici és molt important.
Quines actuacions ha dut a terme recentment la URMA?
Fa poques setmanes vam intervenir un vehicle amb 33 cadells procedents d’Ucraïna. A més, en arribar al nucli de destinació, vam detectar 25 gossos més que no estaven registrats. D’aquests 58 gossos, ja n’han mort 13.
Els robatoris de gossos estan relacionats amb aquest tràfic?
En general, no. Per exemple, el cas del Lucky, el gos robat a Navata que va sortir als mitjans, no era de raça i no tenia un interès comercial clar. Es va classificar com un robatori comú, sense vincles amb xarxes organitzades.
Què passa amb els animals decomissats?
Són derivats a protectores a través dels ajuntaments. També actuem quan detectem animals maltractats o utilitzats per vigilar plantacions il·legals. Sempre intentem que acabin en adopció.
Com pot col·laborar la ciutadania?
La ciutadania és la clau. Moltes de les nostres investigacions comencen gràcies a informacions que ens fan arribar particulars. També tenim una altra via: les inspeccions directes a nuclis, tant legals com no declarats.
Quin missatge deixaria a qui està pensant a comprar un gos?
Que ho faci bé. Que eviti internet. Que visiti el criador, que vegi els progenitors, que demani informació real. I que consideri l’adopció. Hi ha moltíssims gossos esperant una família. Comprar malament és patrocinar les xarxes del tràfic il·legal d’animals.
