Una cinquantena de pagesos es mobilitzen a Girona per reclamar que puguin caçar tot l'any si pateixen danys
Asseguren que les sobrepoblacions de fauna salvatge són un problema a tot el país
Maria Garcia
Una cinquantena de pagesos s'han mobilitzat davant de la seu de la Generalitat a Girona per reclamar que puguin caçar tot l'any si pateixen danys als seus camps. Convocats pel sindicat Unió de Pagesos (UP), han bloquejat el carrer amb una quinzena de tractors i han descarregat dos contenidors com a protesta. La coordinadora nacional d'UP, Raquel Serrat, ha assegurat que les sobrepoblacions de fauna com els senglars "són un problema a tot el país". Serrat ha demanat que s'acceleri la redacció de plans de control perquè puguin "defensar" els seus camps i els seus animals amb batudes, sempre que pateixin perjudicis. "Ha d'haver-hi valentia política per afrontar aquest problema", ha remarcat.
Nova mobilització dels pagesos per reclamar que es posi solució a la plaga de porcs senglars que causen danys a les seves finques. El sindicat Unió de Pagesos (UP) ha convocat aquest dimecres una protesta davant de la seu de la Generalitat a Girona, amb una quinzena de tractors que han bloquejat el carrer durant unes dues hores al matí.
'El senglar és un lladre que roba cada nit', 'Insostenible' o 'Senglars, aquí o al bosc, però no als camps de conreu', són algunes de les pancartes que duien la cinquantena de pagesos que han secundat la concentració. Els manifestants han descarregat dos contenidors, com els que s'utilitzen per gestionar els animals morts, i els han col·locat davant de la porta de la seu de la Generalitat a Girona. Tot seguit, han llegit un manifest per reclamar que s'acceleri la redacció de plans de control perquè puguin caçar fauna salvatge tot l'any si pateixen danys.
La coordinadora nacional d'UP, Raquel Serrat, ha recordat que, abans, la llei no permetia que ni l'administració ni els pagesos poguessin fer batudes, sense el permís dels caçadors. No obstant això, a instàncies del sindicat, el Parlament va aprovar un decret llei que permet fer batudes als indrets on es redactin plans de control i es demostri que pateixen danys, problemes sanitaris o accidents de trànsit causats per la fauna salvatge. "I estem veient que això no passa", ha lamentat.
Serra ha posat d'exemple el pla de control del massís de Rocacorba. El Departament d'Agricultura va atorgar uns permisos per caçar senglars, però els va retirar al cap d'unes setmanes "per les pressions dels caçadors", segons la coordinadora del sindicat.
"Hi ha caçadors que són conscients de la problemàtica i fan molt bé la seva feina, però n'hi ha d'altres que només fan que passar per sobre els seus interessos de lleure i interessos econòmics. I quan el Departament cedeix a aquestes pressions, ens trobem que qui pateix els danys som nosaltres", ha reblat la sindicalista.
Valentia política per solucionar-ho
Per a Serrat, la caça és "l'eina més eficaç" que tenen els pagesos i la societat per regular les sobrepoblacions de fauna. I és que a banda de fer malbé els conreus, també s'han trobat que hi ha animals salvatges, com senglars i cérvols, que han contagiat els seus ramats amb tuberculosi.
Per això reclamen que s'acceleri la redacció de plans de control a les zones on els perjudicis són generals. "Allà on es determina que és necessari actuar, que es faci, i que es deixi actuar a la pagesia perquè puguem defensar els nostres camps i els nostres animals", ha recalcat Serra.
La coordinadora del sindicat ha afegit que els danys causats per la fauna salvatge són un problema "a tot Catalunya", com també a escala estatal i europea. "Les sobrepoblacions de fauna s'han descontrolat moltíssim en els últims anys, ha d'haver-hi valentia política per afrontar-ho", ha subratllat.
